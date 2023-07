Case a un euro in Sicilia, a 30 minuti dal mare? Un investimento davvero da non perdere

Taormina è considerato uno dei luoghi magici della Sicilia, ma non solo. Famosa in tutto il mondo, ogni anno accoglie turisti sia dall’Italia che dall’estero per conoscerla e rimanere ammirati dai suoi splendidi panorami. Quello del Belvedere che si affaccia sull’isola Bella, quello del Teatro Greco, solo per citare i più famosi. Eppure, vicino a essa sorgono alcune perle, sconosciute ai più, dove si possono fare grandi affari immobiliari. Cerchiamo di capire come.

La più grande isola del Mediterraneo è meta di tantissimi turisti ogni anno. Potrebbero essere anche di più, se si facesse un lavoro migliore a livello di comunicazione e, soprattutto, trasporti interni. Infatti, in molti sottovalutano le bellezze di paesi non propriamente famosi. Pensiamo, per esempio, a Caltabellotta.

A due passi dalle splendide Gole dell’Alcantara, a circa un’ora da Taormina e a 30 minuti dal mare, sorge un magnifico borgo che ha lanciato un’iniziativa davvero da prendere al volo. Per chi ha qualche soldo da parte, potrebbe essere molto interessante investirlo sull’acquisto di una casa a Castiglione, che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia.

Meno di 3000 abitanti, a poco più di 620 metri sul livello del mare, in provincia di Catania, sulle pendici nord dell’Etna. Qui si trova Castiglione, un borgo che ha una storia più che millenaria, che arriva fino all’età del bronzo. È storicamente ricordato perché è stato il primo luogo occupato dai tedeschi, durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la fuga provocata dall’arrivo degli alleati.

Cosa vedere a Castiglione

La cuba di Santa Domenica, chiesa bizantina che riprende la figura di una caratteristico costruzione araba, è uno dei simboli del paese. Oggi, purtroppo, tutti gli affreschi di cui era ricca si sono persi, è rimasta la struttura, forse una delle meglio conservate di tutta la Sicilia.

La Basilica di San Giacomo e di Maria Santissima della Catena è il più importante edificio religioso di Castiglione. Dedicato alla santa patrona e protettrice del borgo, è stato elevato a Basilica Minore da Giovanni Paolo II nel 1985.

Altra chiesa di notevole interesse artistico è quella di San Nicola, poco fuori l’abitato cittadino. Con i suoi affreschi di origine bizantina, fu costruita in epoca normanna sulle sponde del fiume Alcantara.

Case a un euro in Sicilia, nella splendida Castiglione

Sono ben 937 le case abbandonate con il paese che, in pochi anni, è passato da 14mila a 3mila abitanti. Proprio per aiutare il ripopolamento è stato sposato il progetto case a un euro. Un affare che, però, necessita comunque di capitali per assicurare la ristrutturazione. Certo, alla fine dell’opera, con un costo inferiore a un box che si può acquistare a Milano, potremo avere un’unità immobiliare da sfruttare sia come investimento che come seconda casa.

Tutti i criteri necessari per partecipare all’asta di acquisto sono rintracciabili sul sito del comune di Castiglione, al seguente link.

Case a un euro in Sicilia a 30 minuti dal mare, nella splendida Castiglione, una delle perle sconosciute del territorio, che può essere una buona idea di investimento per chi ha qualche risparmio da parte.

(n.d.r. In questo articolo vengono riportate informazioni. Non c’è alcun interesse da parte dell’Autore e della Testata giornalistica)