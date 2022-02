Quando arrivano nuove mode nell’abbigliamento spesso e volentieri si tratta di tendenze che ritornano dal passato. Sembra quasi che non ci siano più vere e proprie novità e che ogni tendenza sia stata rispolverata dagli anni passati. Abiti, calzature ed accessori tornano di moda con la stessa velocità con cui sono usciti di scena.

Oggi, però, vogliamo parlare di una moda inedita, che negli ultimi anni ha avuto un grandissimo successo. Non solo esteticamente unica, ma ha rivoluzionato il mondo delle calzature con un materiale diverso e mai visto prima.

In questa primavera, infatti, esplode la moda delle scarpe profumatissime che si indossano su tutto e sono facili da portare.

Un materiale furbo e versatile

Se tradizionalmente le calzature erano sempre realizzate in pelle o in cuoio, grazie all’innovazione tecnologica sono apparsi nuove tecniche e materiali.

In particolare, una famosissima marca di scarpe brasiliana ha reso popolari delle scarpe realizzate interamente in materie plastiche. Queste scarpe hanno davvero molti vantaggi a livello di comodità, ma non solo.

Il materiale è versatile e permette di realizzare a costi limitati modelli svariati, da quelli più semplici a quelli più elaborati. La plastica, poi, rende le scarpe completamente impermeabili e lavabili in modo rapido e semplice. Basta insaponare le scarpe sotto l’acqua corrente e con una spugnetta si possono pulire come qualunque oggetto. D’estate questo rappresenta un grande vantaggio per pulire sudore e cattivi odori.

Queste scarpe, poi, sono molto flessibili e non patiscono urti, deformazioni e temperature rigide. Per tutti questi motivi la moda non è rimasta indifferente e ha copiato questo materiale.

Esplode la moda delle scarpe profumatissime e comodissime e che non sono né in pelle né in cuoio

Le scarpe in plastica, poi, sono sempre più apprezzate e copiate perché sono comodissime. Grazie alla loro superficie possono essere portate a lungo senza problemi per i piedi. Se con le altre materie prime come il cuoio è difficile realizzare colori sgargianti, la plastica dona via libera ad ogni sperimentazione estetica. Queste scarpe sono spesso coloratissime, glitterate e multicolori, ma nascondono un segreto ancora più incredibile.

Il modello originale di queste calzature in plastica è profumatissimo, grazie all’utilizzo di speciali essenze. Per questo motivo queste scarpe oltre al colore e all’aspetto unici hanno un profumo delizioso che le rende inconfondibili. Ora sappiamo quali sono le scarpe perfette per creare un outfit eclettico ed appariscente.

