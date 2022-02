Negli ultimi mesi per tutti noi è diventato obbligatorio il certificato digitale che attesti lo stato di vaccinazione. Questo strumento è importantissimo per assicurare la protezione dei cittadini e minimizzare i rischi di contagio da Covid 19.

Se il certificato viene trasmesso in formato digitale, in molti non sanno come poterlo portare sempre con sé e per questo sono sorti diversi metodi. C’è chi lo ha stampato e lo porta sempre nel portafogli e chi, invece, ha scelto di salvarlo nel cellulare.

Oggi vogliamo vedere un metodo veramente furbo che ci permette di avere il Green Pass sempre con noi. Dunque, basta perdere tempo a cercare il Green Pass, vediamo come poter risparmiare tempo e avere sempre il certificato sottomano.

Basta avere uno smartphone

Chi ha deciso di salvare il certificato verde dovrebbe sapere che ci sono tre modi principali per averlo sempre con sé. Il primo modo è quello di salvarlo come documento e aprirlo ogni volta che è necessario.

Un altro metodo è quello di salvarlo nella galleria delle immagini per non rischiare di perderlo in assenza di connessione.

L’ultimo metodo tra quelli classici è di averlo dentro all’applicazione Immuni, che però funziona solo in presenza della rete Internet.

Quando andiamo al cinema o nei negozi, poi, spesso perdiamo molto tempo a cercare il documento: o non ci ricordiamo dove lo abbiamo messo, oppure semplicemente dobbiamo aprire varie applicazioni e finestre e perdiamo molto tempo.

Quante volte mentre eravamo in coda ci siamo disperati perché non trovavamo in nostro documento? Ora vedremo un metodo semplicissimo e davvero efficace.

Basta perdere tempo a cercare il Green Pass con questa tecnica per averlo sempre a disposizione

Se vogliamo avere il codice QR sempre con noi pronto per essere scansionato non ci resta che aprire il documento che abbiamo ricevuto dalla autorità e salvarlo. Ora dovremo aprirlo nell’applicazione delle fotografie e ritagliare la figura in modo da escludere lo sfondo e mantenere solo il codice. Adesso possiamo salvare l’immagine, che apparirà tra le fotografie in galleria.

Non ci resta che cliccare sulla foto e impostarla come sfondo dello schermo o come bloccaschermo del cellulare. In questo modo quando ci verrà chiesto di esibire il documento non dovremo far altro che illuminare lo schermo dello smartphone e mostrarlo allo scanner. In meno di cinque secondo avremo il nostro Green Pass a portata di mano. La perdita di tempo e le figuracce in fila saranno soltanto un brutto ricordo.

