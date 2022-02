Ormai siamo diventati davvero inseparabili con il nostro telefono. La gran parte delle nostre attività quotidiane passa dal cellulare. Ormai il suo utilizzo ha superato di gran lunga le semplici funzioni di chiamate e messaggi. Da quando sono arrivati gli smartphone, e possiamo connettere il telefono cellulare ad internet, non è esagerato, probabilmente, dire che il mondo è cambiato.

Dal telefono cellulare oggi lavoriamo, inviamo messaggi WhatsApp, rimaniamo connessi sui social network, possiamo scaricare un’infinità di applicazioni. Le possibilità del telefono oggi praticamente coincidono con quelle di internet. Dunque è normale che un oggetto di questo tipo abbia pervaso ogni aspetto della nostra ed abbia creato, in molte persone, una sorta di dipendenza. Nel telefono, infatti, potremmo dire, soprattutto questo vale per i giovani, esistere un veloce riassunto della nostra vita. Ed infatti, sono molti i problemi connessi alla tutela della privacy proprio legate al cellulare.

Lo smartphone ha tante funzioni e problemi di batteria

Possiamo notare tre fattori rilevanti legati al telefono cellulare, intanto il potenziamento delle sue funzioni e la costante connessione ad internet. Soprattutto, però, quello che risalta è l’importante quantità di tempo che le persone giornalmente trascorrono utilizzando il proprio telefono. E seppure le batterie dei cellulari nuovi siano sempre più progredite e tecnologiche, l’ampio utilizzo porta il telefono a scarsi rapidamente.

Non solo, la continua ricarica, anche a volte con tecniche del tutto errate, porta ad un’usura veloce della batteria. Per evitare che il nostro cellulare ci lasci a piedi quando più ne abbiamo bisogno, ecco diversi metodi di risparmio della batteria del telefono.

Esiste un trucco semplicissimo e gratuito per eliminare persone od oggetti indesiderati dalle foto

In ogni caso l’aumento delle funzioni e della tecnologia del telefono porta con sé possibilità sempre nuove. Abbiamo telefoni sempre più potenti e, tra l’altro, con capacità sempre migliori di fare foto. In generale sono aumentate molto le applicazioni scaricabili ed i siti internet che offrono funzioni davvero utili. Si pensi al caso in cui vogliamo fare una foto davanti ad un monumento o ad una piazza particolarmente piena di persone. Oppure scattiamo la foto di un tramonto bellissimo nel momento giusto ma il passaggio estemporaneo di un passante di fronte all’obiettivo rovina la fotografia.

Sono situazioni davvero frustranti. Ed allora internet viene in nostro soccorso. Non occorre essere grafici esperti per recuperare un’ottima foto rovinata da qualche dettaglio. Infatti, esiste un trucco semplicissimo e gratuito per eliminare l’indesiderato dalle foto, sia che si tratti di oggetti che di persone. Vi sono vari siti che offrono gratuitamente questo tipo di servizio. Uno particolarmente interessante è cleanup.pictures. Un sito che permette semplicemente di cancellare rapidamente e gratuitamente persone e oggetti indesiderati dalle nostre foto lasciandole perfettamente intatte.