Poste Italiane ha poco personale in dotazione e corre ai ripari. Infatti è possibile approfittare da subito dal momento che esiste la grande occasione di lavoro estivo perché bussano sempre meno portalettere. L’azienda ha intenzione di assumere a tempo determinato molti portalettere per coprire la consegna della corrispondenza in undici regioni italiane.

La possibilità di entrare a far parte del mondo postale è dietro l’angolo, le domande devono essere presentate entro il 10 luglio. Poste Italiane ha l’acqua alla gola perchè in molte regioni le proteste per la mancata consegna della corrispondenza sono veementi. Dunque sul sito istituzionale di Poste Italiane è possibile consultare l’offerta di lavoro.

Dove sono i posti disponibili

Come detto i posti disponibili da portalettere riguardano 11 regioni: Veneto, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbra, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche.

La candidatura deve essere inviata esclusivamente compilando il form presente sul sito di Poste Italiane. Si potrà indicare una sola area territoriale. Non ci sono altre modalità per partecipare all’offerta di lavoro estivo. Logicamente le persone interessate a lavorare come portalettere devono essere in possesso di determinati requisiti.

I requisiti minimi

Prima di tutto essere diplomati con votazione non inferiore a 70/100. Chi possiede il diploma di laurea (anche triennale) deve aver conseguito il titolo con votazione non inferiore a 102/110.

Gli interessati devono al momento della presentazione della domanda dichiarare di possedere la patente di guida in corso di validità. Invece solo per la candidatura nella provincia di Bolzano è richiesto il possesso del patentino di bilinguismo. Non è richiesta alcuna conoscenza o competenza specifica.

Quale tipo di contratto

Poste Italiane sottoporrà un contratto a tempo determinato a decorrere da luglio 2021 in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Chi ha già inviato una domanda per offerte di lavoro precedenti senza essere stato contattato, può ripresentare la domanda.

L’iter per partecipare alla selezione

L’ufficio risorse umane territoriale contatterà telefonicamente in modo da spiegare come avverrà la selezione vera e propria. Si potrà essere convocati presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico oppure compilando un test online. In questo caso una società apposita, incaricata da Poste Italiane, fornirà tutte le informazioni al riguardo effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Coloro che supereranno i test attitudinali potranno essere contattati successivamente da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. Gli ultimi due ostacoli da superare sono l’idoneità alla guida di un ciclomotore 125 cc e il colloquio.