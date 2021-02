Gli antichi Romani nelle loro campagne militari hanno diffuso la coltivazione della vite in tutto l’Impero. Sembra proprio essere normale: quando dei soldati si spostano portano con loro ciò che ricorda loro la casa e gli affetti. La Coca Cola? Esattamente la stessa cosa.

Noi europei abbiamo conosciuto la Coca Cola proprio grazie alla volontà di alcuni soldati di sentirsi a casa. Stiamo naturalmente parlando dei soldati americani durante la seconda guerra mondiale, che ci hanno liberato dal nazifascismo. Ebbene, da quel momento in poi siamo diventati tutti pazzi per la Coca Cola.

Pizza e Coca Cola è un connubio indistruttibile. Anche grazie alla pubblicità di Babbo Natale e gli accordi con McDonalds, la Coca Cola è davvero entrata nelle case di tutti gli italiani. E con lei sono entrate leggende, miti e misteri.

L’uso delle foglie di coca è uno, un altro è la cura per il mal di testa. Tuttavia ce n’è uno più profondo degli altri, quello relativo alla ricetta.

In molti pensano che ci sia un ingrediente segreto, o che l’intera ricetta della Coca Cola sia un’informazione riservata. Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo dunque chiesti: esiste davvero l’ingrediente segreto della Coca Cola?

Una questione di dosaggio

Sveliamo subito il segreto: no. Non esiste nessun ingrediente segreto, anche perché sarebbe un’azione illegale. Ogni prodotto diffuso in commercio, almeno negli Stati occidentali, è soggetto a specifiche normative di pubblicità.

Sull’etichetta di ogni prodotto, infatti, vanno indicati tutti gli ingredienti usati per produrlo. La Coca Cola non sfugge naturalmente a questa legge: se controlliamo sull’etichetta troveremo la tanto agognata ricetta.

Quindi questo vuol dire che possiamo produrcela da soli a casa? Ebbene, no. Già mancheremmo di quei macchinari industriali indispensabili per produrla e che richiederebbero troppo spazio. Ma anche se volessimo usare un capannone in campagna, non riusciremmo comunque.

La questione, infatti, non è tanto relativa agli ingredienti, ma alle loro dosi. E quello sì, rimane un segreto che fa fatturare alla multinazionale di Atlanta svariati miliardi ogni anno.

Quindi, esiste davvero l’ingrediente segreto della Coca-Cola? No.