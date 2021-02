I Celti di Francia avevano il terrore che cadesse sulle loro teste. Per Rino Gaetano “è sempre più blu” e per Gino Paoli e “in una stanza”. Stiamo naturalmente parlando del cielo, spazio perfetto per la poesia o per la religione e per i pensieri.

Siamo talmente abituati a vederlo che ci sembra una estensione della nostra visione. Ciò che realmente ci impressiona, tuttavia, sono i suoi colori.

Certo, per chi vive in città inquinate è più difficile ma per tutti gli altri è un’occasione fantastica per rilassarsi e meravigliarsi. Azzurro, blu intenso, grigio, giallo, rosso, rosa. In pochi lo notano, anche perché è difficilissimo farlo, ma anche il sole cambia di colore.

A chi non è mai capitato di vederlo bianchissimo in una gita in alta montagna? D’ora in poi faremo più attenzione.

Oggi, però, vorremmo parlare del tramonto, forse il momento più romantico della giornata solare. Ecco perché il cielo al tramonto è rosso o rosa.

Ostacoli sul cammino

Per gli amanti del buon vino l’associazione è palese. Il cielo di sera spesso condivide il colore di un bellissimo vino rosé, proprio come questo qui. A volte, ancora, è rosso, di un rosso molto intenso, con variazioni cromatiche dettate dalla presenza di nuvole.

Per capire la causa dei colori che vediamo, dobbiamo ricordarci che la luce è caratterizzata da due variabili: lunghezza d’onda e frequenza.

Senza entrare troppo in argomento, dobbiamo capire che quando il sole è basso all’orizzonte le onde della sua luce devono fare “molta più strada” per arrivare fino a noi. E sul cammino, incontrano molti ostacoli: pulviscolo, fumi nell’atmosfera, particelle e polvere. Solo la luce rossa o rosa riesce a superare tutti questi ostacoli, gli altri colori no.

Per questo, di sera, vediamo questo colore, perché tutti gli altri sono “intrappolati” prima. Ecco perché il cielo al tramonto è rosso o rosa.