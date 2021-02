Sia che siamo degli accaniti lettori o no, avere gli occhi gonfi è un fastidio molto comune. Inoltre, se pensiamo che con il lavoro da casa passiamo più tempo al computer che con i nostri famigliari, non c’è da stupirsi. Arriviamo alla sera e puntualmente abbiamo gli occhi o che vedono doppio o che sono secchissimi.

Proviamo a curarli con colliri, impacchi, rimedi della nonna. Certo, qualcosa riusciamo a migliorare, ma il male perdura. Forse la soluzione migliore sarebbe proprio quella di evitare di stare tutto il giorno davanti al computer o alla televisione.

Tuttavia, non possiamo non lavorare e quindi dobbiamo mettere in conto queste ore passate davanti allo schermo. Al massimo potremmo limitare il tempo dedicato allo svago sullo smartphone, sui vari Facebook e Instagram. Quello sì, ma gli occhi continuerebbero comunque ad essere gonfi.

C’è, però, una soluzione che in pochi hanno mai preso in considerazione. Infatti, mai più occhi gonfi, secchi e stanchi se si usa questo ingrediente comune.

I benefici delle patate

Le patate. Stupefacente scoperta di Cristoforo Colombo, ci ha permesso di migliorare incredibilmente la nostra dieta. Possiamo creare favolose ricette, anche gourmet come questa, possiamo farle fritte e fare così contenti i più piccoli. Di costo contenuto e di altissimo gusto, sono proprio una benedizione di Dio. Tuttavia, possiamo anche usarle per lenire alcuni dolori.

Ad esempio, possiamo prendere una patata cruda, sbucciarla e tagliare fettine molto sottili. Se ce le mettiamo sugli occhi e le fissiamo con una benda, potremmo notare un grande sollievo.

Dovremmo tenerle per almeno venti minuti, meglio mezz’ora. La loro umidità e le loro caratteristiche possono umidificare i nostri occhi, facendoli riposare.

Certo, dobbiamo sopportare quella mezz’ora con la benda sugli occhi, ma i risultati sono davvero soddisfacenti. Mai più occhi gonfi, secchi e stanchi se si usa questo ingrediente comune.