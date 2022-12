Il Ftse Mib insieme alle Borse europee, dopo il minimo segnato nel mese di ottobre, hanno iniziato un rimbalzo con più forza relativa rispetto ai mercati americani. Questo lascia presupporre che nel prossimo anno il nostro indice, trainato anche dalla fiducia verso il nuovo Governo, possa fare meglio rispetto ai mercati internazionali. Quali azioni potrebbero salire più delle altre?

Una delle attività più difficile, è quella di cercare di capire a priori quali possano essere le azioni che possono fare meglio rispetto alle altre. Ci sono a volte società che macinano utili, ma i loro prezzi rimangono inchiodati. Altre invece, che nonostante bilanci non lusighieri, continuano a salire a rotta di collo. Come al solito quindi, non esiste la formula perfetta, ma in gioco ci sono tante variabili.

Facciamo una panoramica di lunghissimo termine sull’indice di Piazza Affari: la tenuta al rialzo di 22.417 è il supporto che se rimarrà inviolato in chiusura mensile potrebbe indicare che nel corso del 2022 è stato segnato un bottom rilevante.

ENEL, Leonardo e Unipol potrebbero correre insieme al Ftse Mib nel 2023

Oggi andremo a considerare alcune azioni che secondo le raccomandazioni degli analisti sono sottovalutate, staccano un buon dividendo, e hanno una buona impostazione grafica.

Questo è il mix ottimale che potrebbe portare a una forte salita dei prezzi. Ecco perchè quindi riteniamo che ENEL, Leonardo e Unipol potrebbero correre insieme al Ftse Mib nel 2023.

ENEL, ultimo prezzo 5,03. Le raccomandazioni degli analisti come pubblicate sulle riviste specializzate calcolano il fair value a 7,06 euro per azione. Rendimento del dividendo a 7,95%. Nel corso del 2022, a 3,956 ha segnato probabilmente un minimo di lungo periodo. Questo fino a quando reggerà il supporto di 4,4135. Nel breve mantiene i prezzi al rialzo l’area di 4,88. Questo livello manterrà al rialzo il trend del mese di gennaio.

Anche queste altre 2 azioni sono raccomandate dagli analisti

Leonardo, ultimo prezzo 8,06. Le raccomandazioni degli analisti come pubblicate sulle riviste specializzate calcolano il fair value a 12,08 euro per azione. Rendimento del dividendo a 1,74%. Nel corso del 2022, a 6,912 ha segnato probabilmente un minimo di ripartenza lungo periodo. Questo fino a quando reggerà il supporto di 7 euro. Nel breve mantiene i prezzi al rialzo l’area di 7,542. Questo livello manterrà al rialzo il trend del mese di gennaio.

Unipol, ultimo prezzo 4,558. Le raccomandazioni degli analisti come pubblicate sulle riviste specializzate calcolano il fair value a 5,97 euro per azione. Rendimento del dividendo al 13,16%. Nel corso del 2022, a 3,53 ha segnato probabilmente un minimo di ripartenza lungo periodo. Questo fino a quando reggerà il supporto di 3,87 euro. Nel breve mantiene i prezzi al rialzo l’area di 4,518. Questo livello manterrà al rialzo il trend del mese di gennaio, altrimenti nel primo trimestre si potrebbe raggiungere anche l’area di 4,10.

Abbaimo spiegato i motivi per cui ENEL, Leonardo e Unipol potrebbero correre insieme al Ftse Mib nel 2023