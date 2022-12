5 cose da fare a Capodanno in coppia e con amici per trascorrere una serata divertente e particolare

È arrivato il momento di festeggiare l’ultimo dell’anno, una serata eccezionale per brindare in allegria con amici e famiglia. Se ancora non sappiamo cosa fare, ecco 5 idee last minute per trascorrere una nottata indimenticabile, che non scorderemo mai.

Manca davvero poco per il countdown di Capodanno, tra poche ore comincerà un nuovo anno e speriamo ci riservi tanta fortuna e felicità. Ma è tempo di pensare a cosa fare in serata e come trascorrere queste ore particolari, che ci dividono dal 2023. Non mancano party e veglioni organizzati in tutto lo Stivale, ma sicuramente qualcuno avrà rimandato fino all’ultimo momento la scelta finale sul da farsi. A meno che non rimaniamo a casa con amici, per stabilire al meglio il programma del 31 bisognerebbe pianificare con anticipo, ma non tutti lo fanno. Scopriamo, allora, come poter festeggiare stasera in modo alternativo con alcune idee originali per divertici in compagnia.

Idee originali ed eventi in città: ecco 5 cose da fare a Capodanno

Non tutti amano passare il 31 in discoteca o in locali affollati, per questo un’idea allentante sarebbe passarla a risolvere enigmi, tra una portata e l’altra. Si tratta della cena con delitto, un format che spopola da parecchi anni e che appassiona gli amanti del genere giallo. È uno spettacolo interattivo che si svolge durante la cena e basterà acquistare il biglietto nei siti ufficiali.

Se siamo sfortunati e non troviamo più biglietti disponibili, e abbiamo voglia di festeggiare in compagnia senza spendere un euro, allora i concerti in piazza saranno un’ottima alternativa. Quasi tutte le città organizzano eventi del genere gratuiti nelle piazze principali con personaggi e cantanti famosi. Firenze, Bologna, Palermo, Roma, Bari, Brescia, Genova sono solo alcuni luoghi che proporranno una serata indimenticabile.

Per le coppie che vorrebbero condividere in solitaria il brindisi di fine anno, potranno optare per una romantica notte nelle insolite case sull’albero. Lontano dai rumori della città e immersi in un’atmosfera unica e rilassante queste piccole strutture non deluderanno le aspettative. Facciamo una breve ricerca online per scoprire se nelle nostre zone troviamo delle strutture del genere e prenotiamo questa splendida avventura.

A proposito di avventure, un modo singolare per trascorrere il 31 è passarlo in treno e viaggiare lentamente verso qualche meta più lontana. Potremo farlo a bordo del Trenino Rosso del Bernina fino a Saint Moritz, sull’Orient Express o in altri comuni treni che ci porteranno in qualche capitale europea. Infine, tra le 5 cose da fare a Capodanno, con il proprio partner o in gruppo, non può mancare l’esperienza in un castello. Un evento adatto a giovani e famiglie e che consiste spesso in cena e pernottamento, avremo l’imbarazzo della scelta sulla meta finale.

Gli outfit per il 31 dicembre

La notte di Capodanno è il momento giusto per osare un outfit luccicante e originale, con strass, frange o colori sgargianti e look alla moda. In base a quello che faremo in serata, scegliamo dei capi caldi se staremo all’aperto, maglie aderenti, leggings pesanti da abbinare con un abito in velluto. Scarpe comode se dovremo ballare tutta la sera, impreziosite con punti luce e fibbie metalliche, un make-up luminoso e labbra rossa da diva.