Energica corre sulle strade della California. Dopo aver fatto bene nel 2019, Energica Motor Company S.p.A. cerca di registrare risultati importanti anche nel 2020. La società che produce auto elettriche ad alte prestazioni ha raggiunto un nuovo accordo commerciale in California, continuando il suo percorso di affermazione negli Stati Uniti.

Il nuovo dealer si chiama Pro Italia Motors ed è situato a Glendale, in California, in una posizione chiave per l’area di Los Angeles.

Si tratta del più grande e vitale mercato di moto d’America, osserva Stefano Benatti, CEO di Energica Motor Company Inc (MIL:EMC).

Lo stato della California è molto importante per il mercato elettrico. Basti pensare che nel paese a stelle e strisce ben 6 veicoli elettrici su 10 sono guidati proprio da californiani. Si tratta del 5,5% di tutti i veicoli immatricolati nello stato, contro meno del 2% per il Paese nel suo complesso.

Le vendite di veicoli elettrici in California stanno crescendo davvero rapidamente. Osservando qualche numero si evince che mentre gli EVs – Electric Vehicle negli Stati Uniti sono diminuiti del 9%, in California sono cresciuti del 5% a fronte di un calo del 5,5% delle vendite convenzionali.

Molti i punti di ricarica: in California ci sono ben 26.000 charging points – un terzo di tutti quelli negli USA. Lo Stato americano non si accontenta e sta investendo 2,1 miliardi di dollari nell’espansione di tale rete. Il sogno californiano è quello di sostituire in EVs entro il 2050 oltre 5 milioni di veicoli a combustione interna.

Energica ha confermato le previsioni di crescita per il 2020, per dimostrare che l’impatto covid-19 non fermerà la corsa della società. Si stima una crescita del fatturato 2020 del 100% e un EBITDA positivo nel 2022. Il costruttore unico della FIM Enel MotoE™ World Cup, nonostante la pandemia, nei soli primi 4 mesi del 2020 ha ricevuto un portafoglio ordini con un controvalore pari al 125% dell’intero 2019.