Eliminare il calcare dai sanitari sarà facilissimo grazie a questa soluzione inventata da Titty & Flavia, le influencer del pulito con più di 100mila follower

Quante volte ci siamo trovati alle prese con il calcare del gabinetto. Un ostacolo difficile da superare che sembra resistere a tutti i prodotti che proviamo ad utilizzare. Almeno, fino ad oggi perché grazie a Titty&Flavia, influencer del pulito, non sarà più un problema. Ecco la loro ricetta vincente.

Sono state le pioniere, in Italia, quando, ancora, parlare di influencer del pulito era una cosa sconosciuta. Eppure, Letizia D’Attoma e Flavia Alfano, per tutti i follower di Instagram @tittyeflavia, sono quelle che hanno inventato “il mestiere”. Guru del pulito talmente brave da lasciare la loro occupazione, fondare il sito www.soluzionidicasa.com e diventare delle autentiche beniamine sui social, a suon di consigli.

Al loro attivo anche 7 libri, perché il sogno di diventare qualcuno non è solo americano, ma può essere anche italiano. Basta credere in se stessi, come hanno fatto le due influencer, in tempi non sospetti. Ora sono in tanti che hanno provato ad imitarle, ma, intanto, su Instagram, sono a 101mila follower, mica noccioline. Chi più di loro, allora, può risolvere un problema delicato come quello dei sanitari?

Eliminare il calcare dai sanitari sarà facilissimo seguendo il valido consiglio di Titty e Flavia

Infatti, quello del calcare che si forma sui sanitari è una vera iattura per tutti. Normale che, prima o poi, tutti debbano affrontarlo. Se c’è un ambiente particolarmente umido questo è proprio il bagno. Se ci unite l’uso sopra la media di acqua, ecco che il calcare è la logica conseguenza.

Quando l’acqua evapora, infatti, ci lascia, in eredità, i Sali che contiene. Più l’acqua è dura e maggiori sono i Sali di calcio contenuti. Con tanto di patina gialla che non è certo un bel biglietto da visita per il nostro bagno. Soprattutto se abbiamo ospiti che ci chiedono di utilizzarlo. A proposito: ricordatevi che esiste un modo per avere un bagno sempre profumato, senza odori imbarazzanti.

Ecco come il duo TittyeFlavia ha risolto il problema, per molti insolubile, del calcare nei sanitari

Ci si prova, con prodotti vari, a togliere quel giallo indesiderato, ma, spesso, senza esito. Eliminare il calcare dai sanitari sarà facilissimo, però, con i consigli delle due influencer del pulito. Su Instagram, nel loro profilo @tittyeflavia, che vi invitiamo a seguire visto perché prezioso, le due esperte hanno fornito la ricetta vincente.

In pratica, si deve mescolare 1 tazza di borace con 1 di aceto bianco. Si aggiungono 10 gocce di olio essenziale di lavanda e 5 gocce di olio essenziale di limone. Cosa fare dopo, una volta preparato il tutto, lo dovete scoprire andando sul sito Instagram delle due influencer. Il loro post è molto recente e lo troverete con facilità.