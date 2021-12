Le temperature particolarmente rigide di questo periodo possono causare non pochi disagi agli automobilisti. Tra i tanti, il freddo pungente delle ore notturne può provocare problemi fastidiosi nell’accensione della vettura. Soprattutto se questa è datata e non ha più la freschezza di una volta.

Quante volte ci è capitato di provarle tutte per far partire l’auto al mattino senza che questa desse nessun segnale di vita? Il rischio è quello di arrivare in ritardo sul posto di lavoro o a un appuntamento importante. Se anche noi abbiamo avuto questa spiacevole esperienza, dovremmo sapere come affrontarla qualora dovesse ricapitare.

Il problema di fondo

Prima di capire come risolvere la situazione e riaccendere l’auto, è necessario conoscere il motivo per cui si è bloccata. A questo proposito, bisogna sapere che il freddo può avere effetto sui liquidi contenuti nella vettura, congelandoli. Tra questi l’antigelo, l’olio del motore o dei freni e il carburante.

Ma non solo. Anche il sistema elettrico potrebbe risentire delle temperature eccessivamente rigide. Di conseguenza, si potrebbe incappare in un malfunzionamento di due parti in particolare: batteria e motorino di avviamento. Vediamo allora come capire se ci sono dei problemi in questi due componenti e come tentare di riparare alla situazione.

Se l’auto non parte per il freddo o è ingolfata bastano queste semplici operazioni per rimetterla in moto

Per prima cosa dobbiamo capire se la batteria potrebbe avere subito dei danni. Tentiamo, quindi, di accendere i fari della vettura. Nel caso non funzionino, dovremmo pensare di sostituire la batteria. In caso contrario, il problema potrebbe riguardare il motorino di avviamento, che dovrebbe essere riavviato.

Nel caso vada a benzina, poi, potremmo pensare che la nostra vettura si sia ingolfata. In questo caso ci basterà una semplice azione per verificarne lo stato. Premiamo a fondo l’acceleratore e ritentiamo l’accensione.

Per il diesel, invece, il discorso potrebbe essere diverso e coinvolgere le candelette. In questo caso, proviamo a girare per metà la chiave e controllare se appare la spia che segnala lo specifico problema. Dunque, se l’auto non parte per il freddo o è ingolfata bastano queste semplici operazioni per rimetterla in moto.

Consigli per prevenire il problema

Quello dell’auto bloccata dal freddo è un problema in cui tutti potremmo finire prima o poi. Con alcuni accorgimenti, però, potremmo diminuire drasticamente le possibilità che ciò si verifichi. Innanzitutto, è fondamentale rivolgersi regolarmente al meccanico per una buona manutenzione.

Controlliamo poi il livello del carburante, cercando di andare in riserva il meno possibile. Nel caso di auto a diesel, infine, potremmo pensare di utilizzare degli additivi specifici per evitare il congelamento del liquido.

