La casa in cui si vive è per molti un po’ come una reggia. Per questo si tiene a mantenerla in ordine e ben pulita. Ma la corretta igiene dell’abitazione conta poco se poi non possiamo respirare un gradevole aroma tutt’attorno.

Per profumare casa sarebbe facile affidarsi ai soliti spray e deodoranti naturali. Ma questi prodotti hanno un costo e non sempre funzionano come vorremmo. Se vogliamo realmente provare a coprire i cattivi odori respirando un gradevole aroma, potremmo affidarci alla natura.

In poco tempo e grazie a un paio di ingredienti potremo diffondere per ogni stanza quell’aroma che sognavamo da sempre. Pronti via, vediamo come profumare casa con la nostra soluzione ecologica a portata di mano.

Qualche soluzione lampo per non spendere troppo

Sono tanti i modi per profumare ogni angolo dell’abitazione senza dover per forza recarsi al supermercato a fare acquisti. In casa abbiamo spesso e volentieri tutti gli ingredienti che ci servono, basta un po’ di fantasia.

Bollendo pino e noce moscata, per esempio, potremmo ottenere una soluzione da lasciare agire nella stanza. Anche i chicchi di caffè potrebbero stupirci in queste situazioni. Sistemiamoli su una teglia e tostiamoli in forno a 230 gradi per circa 15 minuti. Apriamo poi lo sportello per diffondere la nostra fragranza.

Oltre a questi rimedi, non dimentichiamoci anche delle erbe aromatiche essiccate come salvia o alloro, che usiamo di solito per cucinare.

Basterà unire questi due ingredienti naturali per profumare la casa più intensamente di candele e oli essenziali ma senza ammorbidente o bicarbonato

Per rendere la casa un ambiente più piacevole e accogliente molti tendono a sfruttare il potere di ammorbidente e bicarbonato. In effetti, questi due prodotti si impiegano spesso anche nelle pulizie di casa e insieme formano una coppia formidabile. Ma se preferiamo un’alternativa altrettanto semplice ed efficace, potremmo ricorrere a un altro mix dalle straordinarie proprietà.

Tutto quello che ci servirà saranno dei petali di rosa essiccati e dell’olio di oliva. Per profumare casa in un attimo basterà unire questi due ingredienti naturali. Procuriamoci innanzitutto dei barattolini vuoti, come quelli delle spezie o della conserva. Ora riempiamo i vasetti per metà coi nostri petali secchi, poi aggiungiamo l’olio fino a ricoprire tutto e mescoliamo per qualche secondo.

Ed ecco che avremo finalmente realizzato il nostro fantastico profumatore ecologico. Posizioniamolo su mensole, comodini o ripiani del bagno e della cucina e prepariamoci a godere del suo inebriante aroma.

