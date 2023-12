Oggi vogliamo sgombrare il nostro campo mentale da quello che è accaduto negli ultimi giorni e concentrarci su quello che potrebbe accadere da ora in poi secondo l’analisi ciclica e quanto si è ripetuto negli annali storici. Cosa accadrà da ora in poi? Le serie storiche dal 1898 ad oggi hanno vissuto questi momenti secondo quanto andremo a descrivere nel prossimi paragrafi. Effetto TOM a Wall Street? Chi è questo Carneade?

Cosa significa

L’ultimo giorno di Borsa del mese e i primi tre giorni del successivo del mese successivo tendono ad assumere lo stesso comportamento dal 1898 ad oggi. Secondo uno studio di Lakonishok and Smidt del 1988 la performance media nei quattro giorni

del TOM è dello 0,473%, mentre su tutto il mese è dello 0,349%.

Uno studio successivo di W. Xu e J. McConnell è arrivato alle seguenti e conclusioni:

l’effetto TOM è concentrato in un intervallo di quattro giorni;

la probabilità che l’intervallo [-1;+3] abbia una performance positiva è di circa il 70%;

l’effetto TOM è presente sia per large che small-caps, sebbene per queste ultime sia più pronunciato;

non è individuato solo sui mercati americani;

tende a verificarsi ogni mese.

Questo significa che dall’ultimo giorno di dicembre ai primi tre giorni di gennaio dobbiamo attendere un rialzo e questo movimento potrebbe avere un rendimento maggiore probabilmente al resto del mese. Tutto sembra in linea con la nostra prevosione per il prossimo anno che vede il mese di gennaio formare un massimo nei primi 7/10 giorni di Borsa aperta e poi lasciare spazio a un ribasso fino alla fine del mese e oltre (probabilmente fase laterale ribassista fino a maggio).

Effetto TOM a Wall Street? Invece cosa attendere nei prossimi giorni

La chiusura della seduta borsistica del giorno 21 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.405,35

Nasdaq C.

14.962,59

S&P500

4.746,75.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Non vediamo grossi scossoni nella prossima settimana ma piuttosto una fase laterale rialzista.

