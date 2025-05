Economica anche ad agosto e a un’ora dall’Italia: la bella ‘Ibiza dell’Adriatico’ è la meta dell’estate per tutte le tasche

Le vacanze sono sempre più vicine per tante persone ed è giunto il momento di pensare alla meta ideale. Molti scelgono la stessa destinazione ogni anno, mentre altri preferiscono cambiare per scoprire ogni volta posti nuovi. La maggior parte degli italiani andrà in ferie ad agosto, ma questo mese rappresenta il culmine dell’alta stagione, in cui i prezzi di voli, hotel e altre strutture possono aumentare vertiginosamente; sarebbe, dunque, opportuno affrettarsi.

Per chi non vuole spendere troppo, c’è un’incantevole destinazione abbastanza economica ma ancora poco nota rispetto alle altre isole: Lesina, una vera e propria meraviglia nel Mare Adriatico. Si tratta di un’isola croata dalle innumerevoli bellezze e ideale per una vacanza indimenticabile. Questa meta attira ogni anno numerosi turisti da tutto il mondo, soprattutto italiani, data la vicinanza al nostro Paese. Qui si trovano spiagge da sogno, un mare pazzesco ma anche tanti punti d’interesse storico-culturale ed architettonico.

A un’ora dall’Italia c’è un’isola famosa per spiagge bianche e fondali bassi perfetta per chi vuole spendere poco anche ad agosto

Lesina, detta Hvar in lingua croata, è perfetta per chi cerca spiagge da cartolina e acque trasparenti, con calette incantevoli in cui immergersi. Tra queste, c’è la spiaggia di Dubovica, a circa 10 minuti dalla città di Hvar. Questa spiaggia molto tranquilla è fatta di piccoli ciottoli bianchi e affaccia su un mare cristallino davvero mozzafiato.

Un’altra spiaggia magnifica è quella di Maslinica. Si tratta di una piccola baia sabbiosa con un mare dalle mille sfumature di azzurro. Qui la sabbia è soffice e chiara e i fondali sono bassi; questo piccolo angolo di paradiso è perfetto per una vacanza in famiglia. La spiaggia, inoltre, è comoda per via degli innumervoli servizi, come cabine, docce, sdraio e ombrelloni, ma anche perché dotata di rampe per chi possiede disabilità.

Non solo spiagge a Hvar

Lesina presenta una serie di attrazioni culturali, come la Cattedrale di Santo Stefano. Tutte le strade della città portano a questa chiesa che sorge nella piazza centrale. In stile gotico e rinascimentale, spicca per il suo colore bianco e la torre campanaria.

A Lesina si trova la più antica città della Croazia, detta Cittavecchia di Lesina, Stari Grad, Patrimonio dell’UNESCO dal 2008. Passeggiando per le strade del centro storico, si possono ammirare graziose case in pietra e piccole chiesette.

Degna di nota, infine, la Fortezza Fortica risalente al XV secolo. Edificata nel periodo della dominazione veneziana, oggi questa costruzione ospita oggetti d’antichità. La vista che si gode dalla Fortezza è impareggiabile e consente di scrutare tutta la costa e le isole limitrofe.

Perché si risparmia a Havar?

Anche ad agosto, si può soggiornare nell’isola a partire da 65 euro per notte in strutture vicine alla spiaggia. Per quanto riguarda i voli, invece, le offerte più vantaggiose ci sono per le partenze da Milano e con direzione Spalato; in alta stagione, per andata e ritorno si spendono circa 250 euro a persona. Da qui si può prendere il traghetto e raggiungere l’isola in meno di un’ora.