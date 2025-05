Il momento ideale per prenotare le vacanze esiste: coglilo al volo con questi trucchetti e risparmia fino a 200 euro!

Per molti è già tempo di pensare alle vacanze estive. Se avete bisogno di una pausa ma avete paura di spendere troppi soldi, sappiate che esistono dei trucchetti per non rinunciare al meritato relax. Chi ha un budget limitato, deve organizzare nei minimi dettagli trasporti, pernottamento, pasti ed eventuali escursioni, stilando una lista dettagliata di tutte le attività con i rispettivi prezzi.

Non tutti, però, sanno che non basta prenotare con largo anticipo per risparmiare sui costi dei viaggi, ma ci sono una serie di elementi ulteriori che incidono sugli oneri di prenotazione. Il Rapporto Air Hacks 2025 di Expedia ha svelato qual è il giorno della settimana ideale per partire, il mese in cui si spende di meno e le città più convenienti per quest’anno.

Quando prenotare le vacanze per risparmiare fino al 17%?

Dalla comparazione dei dati sulle prenotazioni relative al periodo compreso tra dicembre 2024 e marzo 2025 e quello dello stesso periodo dell’anno antecedente, emerge che sono tre le città nelle quali conviene trascorrere le prossime vacanze:

Tbilisi , la capitale della Georgia;

, la capitale della Georgia; Basilea ;

; Zurigo.

Secondo il Rapporto Air Hacks 2025 di Expedia, inoltre, è la domenica è il giorno in cui si risparmia maggiormente, mentre quelli più costosi sono il lunedì e il venerdì. Per i viaggi in Italia, la partenza di domenica consente di risparmiare fino al 6%, mentre per i viaggi internazionali gli sconti si aggirano al 17%. In generale, i costi sono inferiori se si prenota 34-86 giorni prima in Italia e 18-29 giorni prima all’Estero.

200 euro in meno sul biglietto aereo se segui questi consigli: occhio ad app e aeroporti

Il viaggio rappresenta la voce che incide maggiormente sul prezzo finale della vacanza, soprattutto se si sceglie di spostarsi con l’aereo. Per questo motivo, sono state escogitate delle tecniche che consentono di risparmiare centinaia di euro. Innanzitutto, bisogna prediligere voli con scalo; suddividendo le tratte si possono risparmiare fino al 200 euro, per le mete più lontane (ad esempio, Dubai).

Per organizzare al meglio il viaggio, è preferibile servirsi di piattaforme di ricerca online affidabili, ad esempio Skyscanner, Kayak e Google Flights, in grado di comparare i voli di tutte le compagnie a disposizione, per scovare i prezzi più economici. Permettono, inoltre, di impostare un determinato budget e il periodo di interesse, per individuare con facilità le destinazioni più convenienti.

Skyscanner e Kayak sono anche dotati della funzionalità “Includi aeroporti vicini“, per estendere la ricerca ad altri aeroporti vicini alla destinazione, per incrementare le offerte e scoprire prezzi più vantaggiosi.

Date flessibili e bassa stagione: le offerte sono incredibili

Abbiamo già evidenziato come prenotare i voli con circa due mesi di anticipo consenta di risparmiare, ma in alcuni casi è opportuno monitorare le offerte last minute delle compagnie aeree che tentano di riempire i posti invenduti.

Anche optare per le date flessibili permette di risparmiare un bel po’ di soldi per il biglietto aereo. Le piattaforme per le prenotazioni online sono dotate di strumenti di ricerca dei voli flessibili, con l’indicazione del relativo prezzo per ciascun giorno. In questo modo, è molto semplice controllare il periodo più economico.

Durante la bassa stagione, inoltre, tantissime compagnie applicano promozioni oppure offerte, per aumentare la domanda (che in tale periodo è inferiore). Si tratta di un accorgimento rilevante, visto che risparmiare sul viaggio consente di conservare una somma maggiore per le attività da fare in vacanza.