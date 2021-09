Talvolta, alcuni cibi e bevande diventano talmente conosciuti nel Mondo da diventare icone e rappresentazioni del Paese e della cultura da cui provengono. Lo sappiamo bene noi italiani, che siamo conosciuti immediatamente per pizza e pasta. Di esempi però se ne possono fare numerosissimi. Se qualcuno ci offrisse una birra scura, con della schiuma bianca a lambire il bordo del bicchiere, penseremmo immediatamente alla Birra Guinness e all’Irlanda.

Quando un prodotto diventa simbolo, assume un ideale di forma che è difficile modificare. Un po’ come guardare qualcuno mettere il ketchup sulla pasta: un obbrobrio. Lo stesso vale per la Guinness. È molto difficile far accettare delle contaminazioni o degli esperimenti di gusto ai puristi. Nel nostro caso, speriamo che i puristi chiudano un occhio: quel che proporremo è comunque delizioso. Ecco una ricetta originale per gustare la Guinness, la birra irlandese più nota al Mondo.

La bevanda e la sua famosa schiuma

Sfatiamo subito un mito: la Birra Guinness non è nera. In realtà, ha un colore rosso rubino-cremisi a causa dell’orzo tostato presente nella ricetta. Per quanto riguarda la schiuma invece, quella è proprio chiara. Quando si versa una birra in un bicchiere, sia essa artigianale o commerciale, le bollicine tendono ad andare verso l’alto. Questo è dovuto al principio di Archimede e alla differenza di densità tra gas e liquido. Quando però si versa una Guinness, dopo un iniziale movimento verso l’alto, si assiste a un movimento discendente delle bollicine. Nello stesso tempo un gran numero di piccolissime bollicine si disperdono in tutto il bicchiere.

Recentemente è stato pubblicato un articolo sulla prestigiosa rivista Scientific Reports ( Watamura T et al, 2021 ), per capire questo fenomeno. Si è scoperto che parte della causa di questo strano movimento verso il basso delle bollicine è dovuta alla forma del bicchiere da pinta (il tipico bicchiere in cui viene versata la Guinness), che si allarga verso l’alto. Un’altra motivazione risiede nella composizione chimica della Guinness, povera in anidride carbonica e ricca in azoto. L’insieme di tutte queste caratteristiche dona alla birra quella struttura e quel gusto unico per cui è conosciuta in tutto il Mondo.

Ecco una ricetta originale per gustare la Guinness, la birra irlandese più nota al Mondo

La birra Guinness può essere bevuta così com’è, nel suo bicchiere da una pinta. Esiste però un modo per gustarla che garantisce un incredibile insieme di sapori diversi ad ogni sorsata. Si tratta della “Guinness and Black”, versione islandese per bere la Guinness, dove “black” sta per “blackcurrant”, il ribes nero. Si aggiunge alla Guinness uno sciroppo di ribes nero ed è fatta: questo conferisce alla birra (e alla schiuma) un delicato colore rosa e un sapore agrodolce molto particolare.