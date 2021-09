Con l’arrivo delle temperature più fredde, non sarà raro sorprendere a girare per casa qualche ospite indesiderato. Questi, infatti, potrebbero essere attirati dal confortevole calore domestico grazie al quale cercheranno riparo nelle fessure dei muri o, ancora peggio, tra asciugamani e lenzuola. Quando questo accade, fastidiosi insetti come scarafaggi e cimici non tarderanno a farsi notare. Già in precedenza, infatti, abbiamo invitato a fare attenzione a queste spie che dicono che ormai blatte e scarafaggi orribili infestano la casa diffondendo malattie. Mentre, per quanto riguarda le cimici, lo stomachevole odore emesso sarà il primo campanello d’allarme. Per scacciare questi insetti pericolosi per l’uomo, vedremo come dire addio all’istante a blatte, cimici e scarafaggi con queste soluzioni naturali che pochi conoscono.

Analisi delle piante

Ad attrarre le cimici in casa non è solo il caldo ma, ancora più spesso, siamo noi a nostra insaputa ad invitarle ad entrare. Come? Bastano semplici piante aromatiche in terrazzo ritenute succulenti per le cimici, tipo il basilico, per trovarci la casa piena. Dunque, la prima soluzione è premurarsi di sostituire piante di questo tipo con altre che, invece, sono molto sgradite a cimici e blatte. I forti profumi pungenti, tengono a distanza molti insetti, per questo, piante efficaci per risolvere il problema sono la menta o l’erba gatta. La seconda, in particolare, è anche molto facile da coltivare e resistente, oltre ad essere molto somigliante alla lavanda. Soluzioni di questo genere sono state applicate anche per scacciare topi e talpe da orto e giardino.

Addio all’istante a blatte, cimici e scarafaggi con queste soluzioni naturali che pochi conoscono

Gli scarafaggi, invece, sono attratti generalmente dai resti di cibo lasciati sparsi per casa, a differenza delle cimici golose di piante. Tuttavia, entrambi saranno perfettamente a loro agio nel calduccio domestico, ma questo potrebbe darci la possibilità di eliminarli con un colpo solo. La soluzione è in una polvere naturale di origine organica, ricavata da sedimenti di silicio. Stiamo parlando della farina fossile, detta anche sabbia di diatomee. Questa polvere naturale è strepitosa contro cimici, blatte e scarafaggi grazie alla sua proprietà di assorbire immediatamente i liquidi. Infatti, oltre ad essere tossica per gli insetti all’ingestione, se scarafaggi e cimici vi entrano in contatto, la polvere ne secca subito l’esoscheletro uccidendoli. Sarà sufficiente spargerla nelle zone strategiche della casa per contrastare cimici, blatte e scarafaggi. Inoltre, seppur con le dovute precauzioni, essendo un prodotto naturale, può essere utilizzato anche in dispensa o cucina.

Approfondimento

