Quando c’è di mezzo l’oroscopo le variabili in gioco sono davvero tante. Ogni mese, anzi, ogni settimana ci può portare soddisfazioni oppure delusioni. Sta a noi reagire nel modo migliore, per non soffrire eccessivamente ciò che ci accade.

Il segno al quale apparteniamo non lo si deduce solamente dal nostro carattere, ma anche dal periodo che stiamo attraversando. Se essere Leone significa spesso incappare in scelte azzardate, le notizie cattive e le delusioni in questo periodo caratterizzano, invece, un altro segno zodiacale.

Vediamo di quale si tratta e scopriamo se anche noi vi apparteniamo.

Settimana burrascosa per questo segno zodiacale sfortunato che non trova pace a settembre

Anche questa settimana si rivelerà piena di difficoltà e situazioni difficili da affrontare per gli Ariete. Ma gli esperti ci avevano già avvertiti. Tutto il mese di settembre è una prova di nervi per questo segno e mantenere la calma non sarà facile.

Le cose non vanno bene a partire dalla sfera lavorativa. Dal 15 settembre Marte ci ostacola e sul lavoro potrebbero nascere tensioni e scontenti con colleghi e superiori. Pazienza è la parola d’ordine che ci farà uscire da questa matassa complicata.

Ci potrebbero essere dei cambiamenti in agguato e non per forza ci faranno piacere. Solamente negli ultimi giorni del mese potrebbero presentarsi proposte coinvolgenti e di cui dovremmo approfittare. Fino ad allora, cerchiamo di non distrarci e controlliamo il più possibile stanchezza e stress.

Anche la sfera sentimentale non porta buone notizie

Quella che va dal 20 al 26 del mese è una settimana burrascosa per questo segno zodiacale sfortunato che non trova pace a settembre. Anche sul piano sentimentale, infatti, le notizie non sono confortanti per gli Ariete. L’estate passionale e travolgente lascia spazio a un periodo più travagliato.

Potrebbero nascere battibecchi e disguidi tra le coppie, anche se a breve termine non dovrebbero compromettere il rapporto. Occhio, però, alla recidività, che potrebbe causare danni irreparabili. Ancora una volta, serviranno pazienza e fiducia reciproca.

Il significato dietro il segno dei guerrieri

L’Ariete è il segno zodiacale dei combattenti. Non per nulla, il Pianeta di riferimento e che influisce sulla sua indole è Marte. I nati sotto questo segno si contraddistinguono per coraggio, determinazione e voglia di fare. Questo potrebbe portare al raggiungimento di obiettivi importanti e a rialzarsi dai fallimenti rapidamente. Gli Ariete sono persone molto sincere, ma possono rivelarsi anche parecchio passionali.

Attenzione ai difetti. Se la determinazione fa sì che non si molli mai, l’eccessiva impulsività e aggressività potrebbero giocare un brutto scherzo. È bene cercare anche di rafforzare il proprio autocontrollo, onde evitare di cadere in episodi di rabbia incontrollata.