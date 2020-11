In questo periodo di piogge spesso si ha il timore di poter scivolare sul bagnato. Non è una sensazione piacevole, soprattutto se ad essa è connessa la paura di farsi male. Ecco allora un trucco geniale per rendere poco scivolosa la suola della scarpa.

Una soluzione semplice e veloce

A meno che non si abbiano già delle buone scarpe dotate di suola antiscivolo, passeggiare su alcune superfici bagnate non rassicura affatto. Come fare per rimediare a questo inconveniente? Ebbene una soluzione c’è ed è anche veloce ed economica. Ancora una volta viene in nostro aiuto un prodotto della natura, in questo caso la patata.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco un trucco geniale per rendere poco scivolosa la suola della scarpa

Prendiamo una patata la tagliamo a metà e passiamo con delicatezza la parte della polpa sulle suole delle scarpe. Aspettiamo che si asciughi e il gioco è fatto. Una volta che la suola si sarà asciugata, avremo una scarpa che ci aiuterà a non scivolare.

In commercio esistono però anche degli spray che rendono le suole antiscivolo e che si spruzzano semplicemente sotto le suole. Sono utili soprattutto quando si cammina su terreno bagnato e in discesa, su strade fatte di materiale poco aderente, come per esempio i cosiddetti “sanpietrini”, dove perdere l’equilibrio è facile.

Una soluzione radicale

Una soluzione che taglia la testa al toro è quella di acquistare delle scarpe che hanno una suola antiscivolo. Esempi di queste possono essere le scarpe per antinfortunistica, ma anche delle scarpe sportive di cui si può chiedere in un negozio specializzato. In commercio ce ne sono diverse e di specifiche.

Ci sono anche delle mescole particolari che permettono di creare una suola antiscivolo e duratura.

Poter camminare per strada, soprattutto se in discesa, senza la paura di cadere è molto importante soprattutto per le persone più anziane. Speriamo di aver dato qualche pratico consiglio per eliminare questa paura e poter camminare in tutta sicurezza.