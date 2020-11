Capita che il proprio cellulare venga rubato. Purtroppo, almeno una volta nella vita, è successo a molti. E in questi casi, coloro che se ne sono appropriati, solitamente spengono l’apparecchio per non farsi rintracciare. Sembra non ci sia modo di recuperare il proprio cellulare. E neanche di rendere privato almeno quello che lo smartphone contiene. Dunque, messaggi, note, documenti e quant’altro, sono nelle mani di sconosciuti, a loro completa disposizione. Ma c’è un modo per evitare che ciò accada. Infatti, ecco la funzione che tutti dovrebbero avere sul proprio cellulare per evitare che qualcuno possa utilizzarlo senza consenso.

La funzione che blocca il cellulare iPhone

La funzione che può bloccare il telefono, evitando che chi lo ha rubato legga cosa c’è dentro, si chiama Last Mode. Questo sistema non solo impedisce di entrare nel cellulare, ma, in alcuni casi, potrebbe anche riuscire a rintracciarlo. In questo modo, prima che i malintenzionati lo smembrino, si potrà vedere in che luogo si trova il proprio smartphone. Inoltre, questa funzione permette di bloccare qualsiasi conto corrente Apple Pay aperto sul cellulare. Per attivarla, basterà andare su Lost Mode e cliccare su “Trova il mio iPhone”, scegliendo poi l’opzione “Modalità smarrito” oppure “blocca”. Se il cellulare dovesse ancora essere acceso, questa funzione indicherà l’esatto luogo in cui si trova.

Ecco invece qual è la funzione per Android

Per quanto riguarda gli Android, il discorso è molto simile. Infatti, basterà creare un Account Google appena si ha un nuovo cellulare, in modo tale da essere sicuri di poter sfruttare questo sistema se mai dovessero rubarlo. Qualora ciò dovesse accadere, basterà attivare la funzione “Find My Device”, che funzionerà se il cellulare sarà acceso e collegato, appunto, a Google. Se si volesse bloccare lo smartphone, bisognerà accedere all’account Google e, nella sezione in alto, segnalare lo smarrimento. Basterà poi selezionare l’opzione “Abilita blocco & Cancella” per impedire che qualcuno possa accedere ai dati.

