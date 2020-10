La scarpa da indossare per andare a lavorare in città durante i mesi invernali deve permettere la traspirazione del piede. E offrire una protezione sufficiente contro l’umidità e la pioggia. Ecco come sceglierla, con l’aiuto degli esperti Moda di ProiezionidiBorsa.

Osservarle bene e provarle con calma

La prima cosa da fare, quando si compra una scarpa da pioggia (allacciata, polacchino o stivale, ) è non farsi influenzare troppo dai look. Il criterio da seguire deve essere uno solo, la comodità. In un secondo momento si potrà pensare all’aspetto estetico. È buona regola fare le prove con calma, senza la fretta che pretendono in alcuni negozi, per essere fino in fondo convinti della scelta. Oggi quasi tutte le scarpe sono incollate a caldo. Solo quelle di altissima qualità sono cucite a mano. La prova di tenuta della suola si effettua spingendo leggermente la parte anteriore verso il basso e osservando se c’è una tendenza alla scollatura. Se si sceglie una calzatura super classica di una nota marca, si potrà poi anche ordinarla su internet, se capitassero delle offerte speciali convenienti.

Attenzione alle scarpe strette

Nessuno ha un piede standard e per di più i piedi non sono mai perfettamente uguali. Ecco perché è meglio calzare entrambe le scarpe e camminare un minuto, per accertarsi che la misura sia quella giusta. Contrariamente a quanto dichiarano alcuni negozianti, una scarpa di cuoio un po’ stretta, non potrà mai ‘cedere’ e diventare confortevole col passare del tempo. Il piede compresso invece, dopo qualche ora di cammino, soffre e si gonfia. Il cuoio infatti è un materiale poco elastico. Si ammorbidisce o si deforma solo momentaneamente a causa dell’umidità e della pioggia. Per allargarle davvero, si dovrà spendere ancora, portandole da un calzolaio che le metta in trazione.

Come si scelgono le scarpe da pioggia

Il cuoio isola abbastanza bene dal caldo e dal freddo solo quando è asciutto. Quando è bagnato, al contrario, diventa un ottimo conduttore termico. Ecco perché se si indossano scarpe umide o bagnate, d’inverno si sente freddo ai piedi. Come si scelgono le scarpe da pioggia, è presto detto. Se abiti in località molto piovose, potrebbe risultare utile comprare le scarpe da pioggia in cuoio, con l’ultimo strato di suola in materiale sintetico. Quest’ultimo ha il vantaggio di consumarsi meno, essere impermeabile e garantire una migliore aderenza al terreno. La suola sintetica di para o gomma è in grado di isolare meglio il piede. A patto, ovviamente, che sia rinforzata nei punti giusti e sia rifinita bene.