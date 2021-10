In casa ci sono tanti oggetti che pensiamo di dover necessariamente buttare, anche quando potrebbero avere una nuova vita. Infatti, un po’ di manualità e creatività possono trasformare un rifiuto in qualcosa di bello e utile. Seguendo questa linea di pensiero, ecco un metodo facilissimo per riciclare i tappi di sughero migliorando il nostro bagno. Il nuovo oggetto che riusciremo a realizzare donerà stile e carattere a questo ambiente. Non solo, ma le caratteristiche del sughero si rivelano utilissime in un luogo umido come il bagno.

Materiali necessari

Specifichiamo innanzitutto che questa guida spiegherà come trasformare i tappi di sughero in un utile tappetino per il bagno. Possiamo realizzarlo in due modi, questo ci permetterà di scegliere il progetto più adatto a noi, tra quello più semplice e quello più elegante.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Per il primo progetto avremo bisogno di una retina in plastica (delle dimensioni di 40×20 cm) da utilizzare per tenere fermi i tappeti. Avremo bisogno anche di una colla resistente e, ovviamente, dei nostri tappi di bottiglia. Per questo progetto ci serviranno circa un centinaio di tappi tutti della stessa dimensione. Se pensiamo di non riuscire a raggiungere questa quantità, possiamo chiedere al nostro solito bar o ristorante di tenerceli da parte.

Per il secondo progetto avremo bisogno di 2 piccole tavole di legno (40 cm di lunghezza) e 2 di 20 cm di lunghezza. Lo spessore dovrà essere di circa 2 cm e l’altezza di qualche millimetro più lunga dei tappi di bottiglia messi in piedi. Anche in questo caso avremo bisogno dei materiali elencati per il primo progetto, oltre a un altro centinaio di tappi.

Ecco un metodo facilissimo per riciclare i tappi di sughero migliorando il nostro bagno

Per il primo progetto l’unica cosa che dobbiamo fare è attaccare i tappi alla retina utilizzando la colla. Disponiamoli sdraiati, creando delle file regolari. Altrimenti, possiamo alternare due tappi orientati verticalmente a due tappi orizzontalmente e continuare così. Il risultato sarà comunque un tappetino bello a vedersi, ma anche completamente assorbente. Non solo, il sughero ha anche la qualità di asciugarsi in fretta.

Per il secondo progetto dovremo essenzialmente creare una cornice dove inserire i nostri tappi. Quindi creiamo un rettangolo unendo le tavolette con della colla o con dei chiodi. Ricordiamoci che potrebbe essere necessario levigare il legno per evitare di trovare qualche scheggia. Possiamo poi arricchire ulteriormente il legno utilizzando dell’olio che ne salterà il colore e lo difenderà dall’acqua.

Sul fondo di questa profonda cornice fissiamo la retina con la colla. Adesso, sempre con la colla, attacchiamo i tappi alla retina mettendoli in piedi. Continuiamo sino ad aver riempito completamente tutta la cornice.

Approfondimento

È sorprendente come possiamo riciclare un vecchio ventilatore in modo utile e originale