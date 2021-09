Dopo il caldo estivo finalmente le giornate si rinfrescano. Possiamo cominciare a dire addio ad aria condizionata e ventilatori. Quest’anno ci hanno davvero salvato dalla calura estiva e potremmo averli utilizzati più del solito. Dopo un certo periodo i ventilatori possono anche rovinarsi causando rumori molesti o smettendo completamente di funzionare. Fortunatamente non dobbiamo buttarli direttamente nella spazzatura. Infatti, è sorprendente come possiamo riciclare un vecchio ventilatore in modo utile e originale. Basta riutilizzare alcune delle sue parti dandogli un nuovo scopo. Il risultato sarà una casa e un giardino migliore. Abbiamo solo bisogno di un po’ di creatività e pochi materiali facilmente reperibili.

La prima idea che possiamo mettere in pratica per riciclare il nostro vecchio ventilatore è davvero semplice. Prima di tutto muniamoci di un cacciavite così da aprire la rete che contiene le eliche. In questo modo avremo a disposizione due parti concave che possiamo utilizzare in vario modo. Basterà rivolgere l’interno verso l’altro per avere un’idea di quale può essere un suo possibile utilizzo. Questo ha infatti tutto l’aspetto di un cestino. Possiamo utilizzarlo per il pane o per la frutta trasformandolo in un centrotavola minimalista. Se la rete è arrugginita o parte della vernice si è scrostata la soluzione è molto semplice. Utilizziamo una vernice spray per coprire tutta la superficie. Questa è anche l’occasione per scegliere il colore che più ci piace e si abbina meglio al nostro arredamento.

Possiamo trasformare il ventilatore anche in una lampada. Per questo dovremo utilizzare entrambe le metà della rete e unirle nuovamente una volta rimosse dal ventilatore. Basterà ricoprire le reti con della carta di riso così da ottenere un involucro elegante in cui posizionare la nostra lampadina. Potremmo anche sostituirla con una striscia LED a luce calda. Possiamo posizionarla in orizzontale, in verticale o appenderla alla parete.

Una bellissima decorazione da giardino

In ultimo possiamo trasformare entrambe le metà della rete in vasi verticali. Per questo avremo bisogno di un tessuto come la iuta oppure possiamo utilizzare direttamente un sacco avanzato. Con questo dobbiamo coprire la rete e poi riempirla con del terriccio. Chiudiamo il retro della rete sempre con il nostro tessuto. Avremo quindi una metà della rete piena di terriccio che una volta messa in verticale terrà in contenuto al suo interno. Possiamo quindi appenderla. Facciamo dei piccoli buchi attraverso la rete dove posizioneremo le nostre piantine. A questo scopo delle piantine grasse o aromatiche sono un’ottima scelta. Adesso non ci resta che innaffiare il nostro vaso verticale con un nebulizzatore una volta ogni tanto.

