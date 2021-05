Portare gioielli tutti i giorni ne facilita sicuramente il deterioramento, ma anche lasciarli troppo tempo rinchiusi in un cassetto. In ogni caso, collane, braccialetti e orecchini necessitano di una cura particolare qualsiasi sia il materiale di cui sono fatti.

Per i materiali più comuni come il metallo in generale e acciaio ecco cosa possiamo fare.

Tutti i metodi più veloci e pratici per pulire i bijoux in metallo

Un rimedio veloce per la cura dei materiali in metallo e anche per l’oro e argento è una semplice immersione in acqua calda e sapone neutro. Teniamo i gioielli per qualche minuto nella ciotola con l’acqua e poi risciacquiamo e strofiniamo delicatamente con un panno asciutto.

Preferiamo utilizzare il sapone neutro di Marsiglia o una soluzione più acidificante come aceto o acqua e limone. Entrambe saranno ottime per togliere eventuali residui di ruggine e annerimento. Utilizziamo uno spazzolino con setole morbide per sfregare e rimuovere lo sporco nelle parti più difficili che non possiamo raggiungere con un panno. Anche i cotton fioc sono validi strumenti per pulire anelli o meccanismi molto piccoli e delicati.

I rimedi meno conosciuti per togliere ogni traccia di deterioramento dai metalli

Solo in pochi sanno come pulire e far risplendere la bigiotteria ed evitare ruggine e ossidazione sui gioielli. C’è un modo veramente sconosciuto che è appunto il succo di pomodoro. Immergere i nostri anelli o altri bijoux nella salsa cruda avrà un effetto antiossidante sui metalli grazie al tasso di acidità del pomodoro.

Anche l’alcol denaturato può avere lo stesso effetto, se immergiamo i gioielli per 10 minuti in una ciotola con un po’ di soluzione alcolica.

Un’astuzia incredibile da usare solo con l’acciaio o nickel è quella di mettere della vernice sui metalli direttamente. Questo impedirà sia l’arrugginimento dell’oggetto, sia che i materiali stessi provochino delle allergie alla pelle. Solo in pochi sanno come pulire e far risplendere la bigiotteria ed evitare ruggine e ossidazione sui gioielli. Semplicemente ripassiamo la vernice all’interno e all’esterno dei nostri bijoux almeno due volte al mese per proteggerle dall’acqua e dall’invecchiamento.