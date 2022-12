Arriva al cinema il film che potrebbe vincere agli Oscar e che risate con Aldo, Giovanni e Giacomo

Questa settimana escono diversi film che ci terranno compagnia durante le feste di Natale. Oltre al nuovo Avatar, sono tante le pellicole da vedere in questi giorni ed anche quelle che debuttano su Netflix, Sky e Prime Video.

Questa è la settimana più importante per le sale cinematografiche. Soprattutto, in questo momento di grave crisi, con gli incassi che faticano a decollare dopo la pandemia. Come sempre, il periodo natalizio è quello al quale i gestori dei cinema si aggrappano per azionare il più possibile il registratore di cassa.

Tutto giusto, ma con che film in questo Natale 2022? Avatar – La via dell’acqua, uscito la scorsa settimana, certamente, con i suoi incassi, ha risollevato e non poco il morale degli addetti ai lavori. Per fortuna, ci sono altri film in uscita a Natale che potrebbero piacere al pubblico. Vediamo quali

Ritorna Steven Spielberg con un film che si ispira alla sua vita

Sicuramente, sono due i film che, a parte Avatar 2, attireranno il grande pubblico in sala. E, a proposito del primo, potremmo dire che arriva al cinema il film che potrebbe vincere agli Oscar. The Fabelmans, diretto da Steven Spielberg, è certamente un grande lungometraggio. Esce oggi e se la giocherà con Avatar per gli Oscar 2023. Spielberg firma la sua autobiografia, dove mette in scena non solo un atto d’amore verso il cinema, ma anche come si avvicinò alla settima arte. Un racconto di formazione, tra divorzio dei suoi e bullismo.

E si può scommettere, e vincere facilmente, sul successo, in sala, di Il Grande Giorno. Se non fosse altro, perché è il nuovo film corale con Aldo, Giovanni e Giacomo. Tutto ruota intorno a un matrimonio. Giacomo e Giovanni sono i padri dei due sposi. Arriva, però, Aldo, compagno dell’ex moglie di Giovanni. E saranno guai.

Escono anche queste pellicole ed ecco i film che vedremo in streaming

Da ieri è nelle sale Masquerade – Ladri d’amore. Un thriller francese che piacerà a chi ama il giallo. Infatti, protagonisti sono due giovani che si uniscono per truffare due benestanti, sfruttando il loro fascino. Italiano è Le otto montagne, che è tratto dal romanzo di Paolo Cognetti, ed è interpretato da due volti noti come Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

E per i bimbi? Sicuramente, l’appuntamento al cinema è con il cartone poetico Ernest e Celestine – l’avventura delle 7 note. Chi ama la musica della Houston, apprezzerà Whitney – una voce diventata leggenda, film biografico sulla sua vita.

Arriva al cinema il film che potrebbe vincere agli Oscar e su Netflix si ride con Christian De Sica

Cosa vedremo in streaming? Netflix ha due titoli molto forti, per questo Natale. Il primo è Natale a tutti i costi, con De Sica e la Finocchiaro. Interpretano una coppia di genitori che per trascorrere il Natale con i figli, si inventano un raggiro nei loro confronti.

E, il 23, arriva Glass Onion – Knives Out, con Daniel Craig ancora nei panni del detective Benoit Blanc.

Per i bambini, su Prime Video, il 27 arriva il cartone Luce – Accendi il tuo coraggio. Su Sky, a Natale, debutta Beata Te, con l’arcangelo Gabriele che torna a far visita a una donna. E su Paramount+ saranno feste supersoniche con Top Gun: Maverick, il sequel, con Tom Cruise.