Ci siamo. L’Agenzia delle Entrate ha avviato i procedimenti per l’invio della dichiarazione dei redditi precompilata per l’anno 2021. Dopo diverse proroghe, finalmente sarà possibile accedere alla modalità di invio della documentazione.

I contribuenti potranno collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate a partire da mercoledì 19 maggio. Il termine per presentare la dichiarazione è fissato al 30 settembre.

Per accedere alla documentazione, visionarla e procedere all’invio, basterà collegarsi usando le proprie credenziali SPID. Oppure la Carta d’identità elettronica. Vanno bene anche, fin quando saranno valide, le credenziali Fisconline, oppure la Carta Nazionale dei Servizi. O, ancora, il PIN dispositivo dell’INPS.

Quali dati vengono presi in esame

I dati da controllare già inseriti sono diversi. Ovvero spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, premi assicurativi, contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Nel caso in cui fosse necessario, vanno corretti e integrati. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione dei redditi precompilata che si potrà inviare dal 19 maggio.

Se si accetta di inviare il 730 online già precompilato senza apportare modifiche, non sarà necessario presentare le ricevute per attestare oneri deducibili e detraibili. Inoltre, non ci sarà alcun controllo documentale. I contribuenti che, invece, vorranno procedere a effettuare modifiche potrebbero incorrere in accertamenti. In questo caso, gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa consigliano di conservare tutti i documenti. E anche le ricevute.

Non solo 730

Il 730 non è l’unico modello precompilato da poter inviare. C’è anche il modello Redditi persone fisiche. È possibile comunque intervenire con integrazioni e correzioni anche dopo aver inviato il modello, fino al 25 maggio. Mentre è possibile chiederne l’annullamento entro il 22 giugno. Il termine per inviare il modello redditi persone fisiche è, diversamente da quello fissato per il 730, il 30 novembre.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla dichiarazione dei redditi precompilata che si potrà inviare dal 19 maggio. La dichiarazione precompilata 2021 segna l’avvio di un altro cambiamento: la detrazione su oneri e spese del 2020, pari al 19%, spetta solo se per effettuare il pagamento si è utilizzato uno strumento tracciabile.