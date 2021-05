Siamo prossimi a un’estate nuova. Nuova perché fortemente attesa dopo un anno particolarmente difficile, nuova perché consentirà molte più libertà rispetto ai mesi appena trascorsi. Questa estate, quindi, prepariamoci a uscire sfoggiando la moda del momento e prestando attenzione alle nuove tendenze e ai dettagli: i colori, gli accessori, i sandali e soprattutto le fantasie. Per un’estate 2021 al top ecco 5 fantasie di tendenza per abiti sotto i 30 euro nelle catene di abbigliamento low cost.

Tendenze estate 2021

Ogni estate ha le sue stampe iconiche. Pensiamo, per esempio, alle stampe tropicali della scorsa estate, oppure alle stampe animalier di un paio di anni fa. Non è detto che queste fantasie non tornino in futuro, ma per un’estate 2021 che sia al top, ecco 5 fantasie di tendenza per abiti sotto i 30 euro disponibili nelle catene di abbigliamento low cost.

Fantasie a fiori

Le stampe a fiori sono un grande classico, tornano ogni anno con piccole differenze. Con l’arrivo delle belle giornate, le fantasie a fiori sono intonate alla stagione e fanno sempre tendenza. Molto di moda quest’anno i maxi dress leggerissimi, fluttuanti, con stampe di fiori.

Fantasie a quadretti

Questa estate la fantasia a quadretti esplode dando all’abbigliamento uno stile contemporaneo. Concessi gli accostamenti tra colori forti e il mix and match.

Fantasie a righe

Le righe fanno subito ‘Summer look’ e gli stilisti le propongono in tantissimi stili e versioni. La scelta cade su caftani a righe oppure su vestiti con righe multicolor.

Fantasie a pois

Tornano i pois, ma anche qui il segreto è saper azzardare. I pois questa estate vengono interpretati in un mondo molto diverso, mixati ad altre stampe o abbinati ad accessori casual.

Il bianco

Il capo di abbigliamento bianco è un classico, immancabile in qualsiasi armadio, una scelta sempre sicura per qualsiasi occasione. Il trend dell’estate 2021 consiglia però un accostamento ad accessori non troppo vistosi ed eleganti.

Le catene dell’abbigliamento low cost propongono abiti con fantasie di tendenza a prezzi davvero accessibili, tra i 15 e i 30 euro. Tra non molto apriranno i centri commerciali anche durante il week end. Felice shopping!