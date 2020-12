Ecco tutti i bonus destinati alle famiglie per il nuovo anno 2021 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il 2021 sarà un anno speciale, l’anno della ripresa, molto diverso da questo sfortunatissimo 2020. Ma sarà anche quello in cui ci saranno forti aiuti economici in arrivo dall’Europa. Vediamo allora in questo contesto di opportunità quale saranno quelle riservate alle famiglie italiane. Ecco allora i bonus destinati alle famiglie per il nuovo anno 2021.

La situazione e le aspettative sul 2021

Questo periodo di pandemia ha ancora di più acuito delle situazioni di disagio, nonostante i tentativi dello stato di arginare questa situazione. Il divario fra ricchi e poveri è aumentato, segno di una realtà sociale in sofferenza. Queste tendenze sono proprie dei paesi poveri, in cui sono pochi ad essere straricchi, mentre la maggior parte della popolazione stagna in una situazione economica deplorevole. Per fortuna in Italia la situazione è dovuta semplicemente ad un momento difficile e decisamente transitorio. Questo è il motivo per cui sul 2021 si accumulano molte attese, soprattutto quelle delle famiglie in difficoltà.

Aiuti per i redditi bassi

Reddito di Cittadinanza. Bonus sconti su telefono, luce, gas e acqua. Assegno di maternità sia all’INPS, sia ai Comuni. Riduzione retta asili nido.

Con la Legge di Bilancio per il 2021, sono state approvate determinate misure in aiuto alle famiglie. Vediamo quali.

Bonus asilo nido. Il suo ammontare dipende dal reddito che si possiede. Se il reddito è fino 25.000 euro allora l’importo sarà di 3.000 euro. Se il reddito è superiore ai 25.000 euro, allora il bonus corrisponderà a 1.500 euro.

Bonus bebè primo e secondo figlio. Il bonus bebè primo figlio è un aiuto che viene dato alle neo mamme del 2021. Secondo il reddito sarà dato un aiuto economico, che sarà di 80 euro al mese per chi ha un reddito oltre i 40.000 euro. Di 120 euro per coloro il cui reddito sarà superiore ai 7.000 e entro i 40.000 euro. E di 160 euro per chi il reddito sarà inferiore ai 7.000 euro.

In caso di nascita di un secondo figlio, si avranno gli stessi importi di quelli destinati al primo figlio, ma aumentati del 20%.

Si noti che le determinazioni legislative sono in fase di affinamento, per cui ci possono essere delle variazioni.

Gli assegni

Assegno mamma domani. L’assegno mamma domani di 800 euro per le neo mamme, sarà inglobato a luglio 2021 nell’assegno unico.

Assegno unico. E’ un aiuto che fonde insieme i diversi precedenti aiuti in un unico sostegno economico a partire dal luglio 2021. Quelli che si trasformeranno in Assegno unico sono: ANF, assegni familiari, Detrazioni per figlio a carico, Detrazioni per famiglie numerose, Bonus mamma, Assegno terzo figlio, Prestiti agevolati per famiglie con prole. Non verrà inglobato invece il Bonus bebè 2021, che sarà dato a parte.

L’assegno unico sarà mensile e dato per ogni singolo figlio fino ai 18 anni. L’importo sarà calcolato tenendo conto del reddito e varierà, tranne cambiamenti, tra 200 e 250 euro mensili per le famiglie con reddito medio-basso.

Bonus affitto 2021. Viene regolato specificamente dai Comuni secondo i limite ISEE richiesti.

Altri aiuti

Segnaliamo qui gli altri aiuti per le famiglie di reddito basso. Essi sono: Assegno terzo figlio concesso dai Comuni. Detrazioni figli a carico. Bonus libri, regolato dalle Regioni. Nuovo congedo parentale. Congedo papà fino a 7 giorni.

Ecco presentati tutti i bonus destinati alle famiglie per il nuovo anno 2021, che ricordiamo sono ancora soggetti a variazioni.