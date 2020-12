Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pera è un frutto di origini antichissime, tanto che già Omero ne parlava nei suoi poemi. Nel nostro paese ci sono diversi tipi di pere tra cui la spadone, le abate, la kaiser ed altre.

Oggi vedremo 2 ricette genuine da preparare con le pere che risultano facili e veloci da preparare. Si rimprovera alla pera di essere leggermente indigesta, ma questo suo difetto viene in parte attenuato dall’elevato contenuto di zucchero naturale che è un ottimo digestivo. Chi ha lo stomaco delicato dovrebbe cercare di consumare solo pere molto mature o meglio ancora cotte.

Ecco 2 ricette genuine con le pere facili e veloci da preparare

Ingredienti

4 pere kaiser

50 g di zucchero

500 g di latte

2 bicchieri di vino bianco

30 g di cacao

50 g di mandorle

1 cucchiaio di farina

Un dolce genuino con le pere al cacao

Prendere le pere e sbucciarle e metterle in un tegame e irrorarle con il vino bianco. Aggiungere un cucchiaio di zucchero e far cuocere lasciando asciugare completamente il vino. Immergere le mandorle in acqua bollente e quando saranno tiepide, sbucciarle e pestarle.

Eliminare il torsolo delle pere, adagiarle in un piatto e mettere nell’incavo il trito di mandorle. Preparare una cioccolata piuttosto densa, mescolando zucchero cacao e farina. Diluire il composto con il latte e far addensare la crema sul fuoco.

Far raffreddare e versare la crema al cioccolato sulle pere, poi metterle in frigorifero per un ora prima di servire.

Al caramello per i più golosi

4 pere

200 g di zucchero

un pizzico di cannella in polvere

50 g di burro

8 amaretti

Sbucciare le pere lasciando intatta la parte del picciolo e scavare nella parte inferiore e togliere il torsolo. Mettere le pere in piedi in un tegame e coprirle per metà d’acqua e spolverizzare con 50 g di zucchero e un pizzo di cannella. Quando le pere risulteranno cotte, toglierle dal recipiente e lasciarle raffreddare. Mettere nell’incavo di ogni pera due amaretti sbriciolati.

Preparare il caramello mettendo sul fuoco una pentola con 150 g di zucchero e qualche cucchiaio d’acqua e farlo sciogliere sul fuoco lento fino a quando non inizierà a caramellarsi assumendo il caratteristico colore dorato e unire il burro continuando a mescolare.

Infine sistemare le pere in 4 coppette e aggiungere lo zucchero in modo veloce per evitare che il caramello si solidifichi. Se questo inconveniente dovesse verificarsi, mettere il pentolino sul fuoco in modo che lo zucchero si possa sciogliere nuovamente.

