Pochi giorni fa a New York è andata in scena una delle serate di gala più prestigiose e famose del Mondo. Stiamo parlando ovviamente del Met Gala, evento di beneficenza che si ripete ogni anno a maggio. La particolarità di questo evento è che i partecipanti sono invitati a vestirsi secondo un tema specifico e ogni anno finiscono per indossare abiti appariscenti. In certi casi l’effetto è elegante e notevole, in altri di dubbio gusto. Oggi vedremo perché alcune star hanno completamente sbagliato l’outfit e il trucco: ecco tutti gli errori imperdonabili delle star e perché possiamo imparare da essi a valorizzarci.

L’importanza di conoscere i propri colori

Intendiamo parlare di errori di stile, ovvero quando un outfit o i colori del make up non si sposano con la persona che li indossa. Iniziamo citando la mise di Kim Kardashian, che in effetti ha destato scalpore. La donna ha indossato un abito di Marylin Monroe scatenando diverse polemiche. L’abito è indubbiamente splendido, ma è stato abbinato ad un make up completamente errato. Fondotinta arancione e capelli biondo ghiaccio si sposano malissimo ai colori naturali della modella. Se anche noi abbiamo colori freddi e carnagione chiara, dovremo evitare questi colori.

Ecco tutti gli errori imperdonabili delle star al Met Gala e cosa possiamo imparare

La seconda modella del Met che criticheremo è la nostrana Chiara Ferragni. La nota influencer indossava un abito nero di Versace con spacco vertiginoso e inserti in pelle. L’abito e l’abbinamento ai gioielli sembra azzeccato, ma un po’ meno l’effetto che fa con l’incarnato della donna. Chi ha colori tenui e una carnagione rosata dovrebbe evitare colori ad alto contrasto come il nero.

L’ultimo outfit di cui parleremo è quello della modella Bella Hadid, che si è presentata con un abito di pizzo e cuoio, anch’esso di un nero assoluto. Se Kim non sta bene con il biondo platino, il nero corvino non si addice alla Hadid, che è una bionda naturale. Questo colore di capelli finisce con rovinare i tratti armoniosi e delicati della donna, che sarebbero valorizzati da un colore più chiaro.

Tutte noi possiamo imparare da questi scivoloni per renderci conto quali colori di trucco e “parrucco” ci starebbero bene e quali evitare. Forse non saremo mai invitate ad un gala del genere, ma valorizzeremo meglio la nostra bellezza.

