Non tutte le piante sono adatte per tutti gli ambienti della casa. In particolare, può essere difficile trovare la pianta giusta per il nostro bagno. In bagno, infatti, dovremmo mettere delle piante che sopportano bene l’umidità, ma anche gli sbalzi di temperatura. Se il nostro bagno è anche poco luminoso, le difficoltà sono doppie.

Ma niente paura, in realtà esistono parecchie piante d’appartamento che fanno al caso nostro, e di diverse dimensioni e portamenti. Vediamo tre piante facilissime da coltivare e che si adattano anche ad ambienti umidi e poco luminosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco tre piante che amano buio e umidità per arredare anche un bagno poco luminoso

Sono tre le difficoltà principali quando siamo alla ricerca della pianta perfetta per il nostro bagno. Vogliamo una pianta che sia resistente all’umidità, ma anche a una luminosità poco intensa e che occupi poco spazio. Ci sono molte piante d’appartamento che fanno al caso nostro. Vediamone alcune. Ecco tre piante che amano buio e umidità per arredare anche un bagno poco luminoso.

Bamboo

Il bamboo è una pianta estremamente versatile, e ne esistono diverse sottospecie. C’è anche il bamboo nano, di dimensioni molto più contenute rispetto al suo parente più grande. Come quasi tutte le piante da appartamento, è un sempreverde. Il bamboo è perfetto per gli ambienti umidi come il nostro bagno. È infatti una pianta che non marcisce facilmente, a differenza di molte altre piante da appartamento. Sicuramente saprà arredare il nostro bagno in maniera perfetta.

Pothus

Il pothus è da decenni una delle piante protagoniste delle nostre case. È perfetta soprattutto per chi non ha molto spazio sul pavimento. Si tratta infatti di una pianta strisciante che vive benissimo anche in cima a un mobile o sospesa al soffitto in un cestino. Il pothus in natura vive in aree tropicali, e necessita quindi di un ambiente umido per sopravvivere al meglio. Nel nostro bagno si troverà perfettamente a casa.

Dieffenbachia

Un’altra pianta molto usata nelle nostre case è la dieffenbachia, amata per lo splendido colore brillante delle sue foglie. Ne esistono diverse specie, ma tutte amano un ambiente caldo e umido, senza esposizione diretta al sole. Va bagnata frequentemente, ma senza esagerare, per evitare che le radici marciscano. Attenzione perché può essere tossica per persone e animali.

A proposito di piante da appartamento: non crediamo a chi ci dice che alcune piante abbiano proprietà quasi miracolose. Ad esempio, ci hanno fatto credere che questa pianta purifichi l’aria in casa, ma non è vero. Ecco come è nata la leggenda.