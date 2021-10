Il periodo dell’anno che va dalla fine di settembre fino a novembre si caratterizza per la caduta delle foglie dagli alberi.

Questo genera un lavoro impegnativo per chi ha un giardino, in quanto la caduta delle foglie avviene continuamente nel corso di questi mesi.

Durante questa stagione dovremo iniziare a mettere anche al riparo molte delle nostre piante che potrebbero risentire dell’abbassamento delle temperature.

Per quanto riguarda le foglie che si poseranno a terra, per radunarle durante la pulizia potremo utilizzare un rastrello a denti che ci semplificherà l’operazione.

Per prima cosa è bene sapere che possiamo utilizzarle come pacciamatura per proteggere le radici delle nostre piante.

Inoltre, per chi non lo sapesse, questa è un infallibile metodo per eliminare le erbacce dal nostro giardino senza sprecare denaro ed in maniera naturale.

È indicato, una volta formato il nostro cumulo di foglie, raggrupparle in un punto poco visibile del nostro giardino.

In questo modo formeremo dei rifugi dal freddo per i ricci, che sono degli animali utilissimi per il mantenimento del nostro ambiente esterno.

Il riccio, infatti, è in grado di proteggere l’orto da piccoli animali che possono distruggere le nostre colture, come ad esempio le lumache.

Solitamente, per fronteggiare questo problema basterà una sola sorprendente pianta che allontanerà oltre che le lumache anche le cimici verdi.

Per mantenerli al sicuro durante i mesi più freddi dell’anno, potremo aggiungere anche del compost, dei cespugli folti o dei rametti che li aiuteranno a scaldarsi.

Una volta constatata la loro presenza, dovremo anche ricordarci di lasciargli una ciotolina piena d’acqua perché possano dissetarsi nel momento in cui ne avranno bisogno.

Si sconsiglia di utilizzare dei soffiatori di foglie perché rischierebbero di spaventare questo animale o anche ferirlo involontariamente.

Molti eliminano le foglie dal giardino senza sapere che sono preziose per questo grazioso animale e basterà davvero poco per prendercene cura.

Altri utilizzi

Altrimenti, se non abbiamo rilevato la presenza di ricci, potremo posizionare tutte le foglie accumulate nel bidone da compostaggio.

Potrebbero infatti aiutarci a creare un terriccio di ottima qualità, oltre a permetterci di non sprecare tempo a portarle in discarica.

Dovremmo riciclare sempre l’umido che abbiamo in casa, così non avremo spese per acquistare del nuovo concime e saremo certi di ottenere un risultato naturale.