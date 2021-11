Altro che panettone e pandoro è questo il delizioso dolce da portare a tavola nelle feste di Natale che conquisterà gli ospiti al primo boccone

Il Natale è alle porte e come ogni festività che si rispetti bisognerà portare in tavola i dolci da condividere con amici e parenti.

I dolci che caratterizzano queste festività natalizie sono i più vari e cambiano in base alla regione di appartenenza. Due però sono i grandi classici che metteranno d’accordo le tavole di tutta la penisola, durante quei giorni, il panettone e il pandoro.

Infatti, il panettone dolce tipicamente milanese e il pandoro di Verona faranno da padroni sulle tavole di molti italiani. Tuttavia oltre a questi grandi classici sono tante le specialità che caratterizzano la penisola da nord a sud nel periodo natalizio.

Dai classici tronchetti piemontesi, a base di cioccolato e crema chantilly, passando per il certosino bolognese, il panforte fiorentino e il pangiallo laziale. Fino ad arrivare agli struffoli napoletani e alla cubanita siciliana.

Ma la ricetta che vogliamo proporre oggi è insolita e innovativa, ed è una valida alternativa a tutti i dolci natalizi classici. Stiamo parlando del dolce pera cioccolato e noci. Questo dessert a base di frutta, dal sapore delicato è un modo per chiudere il pasto senza appesantirsi troppo pur non rinunciando al gusto.

Pera cioccolato e noci

Ingredienti per 10 persone

5 pere;

100 grammi di zucchero;

50 grammi di uvetta;

70 grammi di cioccolato fondente;

2 noci intere;

20 grammi di mandorle;

20 grammi di miele;

30 ml di vino bianco dolce;

400 ml di acqua.

Procedimento

Lavare e sbucciare le pere mantenendole intere. In una casseruola versare l’acqua e il vino ed immergere le pere intere. Lasciar cuocere per 15 minuti senza sfaldare le pere. Intanto in una ciotolina con un filo d’acqua ammorbidire e reidratare l’uvetta. Una volta trascorsi i minuti spegnere le pere e lasciarle raffreddare insieme al liquido. Toglierle dal liquido con una schiumarola e posizionarle su un piatto, tagliarle perfettamente a metà. Con un cucchiaio scavare il centro delle mezze pere e tenere la polpa da parte.

In una ciotola mescolare la frutta secca tagliata a pezzetti e il cioccolato ridotto in scaglie. Unire la polpa di pera e l’uvetta scolata bene e tagliata in pezzi più piccoli. Sistemare le mezze pere su una teglia foderata con carta da forno e mescolare. Con l’aiuto di un cucchiaio versare il preparato al centro delle pere scavate. Riporre in forno a 200 C° per 10 minuti in modo da farle gratinare. Evitare di farle scurire troppo, impiattare e servire con l’aggiunta del miele.

Ebbene, altro che panettone e pandoro è questo il delizioso dolce da portare a tavola nelle feste di Natale che conquisterà gli ospiti al primo boccone.

