Più volte sulle pagine di ProiezionidiBorsa si è accompagnato il Lettore alla scoperta delle piante di limone e della loro cura. I problemi che possono affliggere questo agrume sono molteplici, il più comune è una pianta che non produce fiori né frutti.

Se si è sicuri di aver fatto tutto il possibile per il proprio limone ma questo ancora non vuole saperne di fare frutti si potrebbe essere di fronte a una pianta selvatica.

Come riconoscere una pianta selvatica

Le piante nate dal seme di un limone saranno piante selvatiche e presenteranno, di solito, delle spine aguzze e molto lunghe.

Nel caso in cui il nostro limone si presenti ricoperto di spine potrebbe essere selvatico. Ed ecco svelato perché la nostra pianta di limone non fa fiori né frutti.

Infatti, tale pianta non darà né fiori né frutti.

Tuttavia, non è semplice riconoscere agevolmente un limone selvatico da uno domestico. Per questo motivo, in caso di dubbi, sarà necessario occuparsene con cura per vedere se riuscirà a portare frutti.

È bene sapere che l’albero innestato o proveniente da talea potrà tranquillamente fruttificare.

Ma perché il limone domestico ha le spine?

Le piante di limone appartengono a diverse varietà, per questo motivo non tutte hanno le medesime caratteristiche.

Ebbene, non è raro ritrovare dei rami ricoperti di spine anche sul limone domestico. Esistono delle varietà antiche di limone caratterizzate dalla massiccia presenza di spine e, nonostante questo, la produzione di limoni è molto abbondante.

Le spine, quando presenti, rappresentano una vera e propria difesa naturale per la pianta. Solitamente si sviluppano su polloni e succhioni di piante molto giovani. Difficilmente, invece, le troveremo sui rami più piccoli predisposti a fruttificare.

In un precedente articolo si era trattato della potatura del limone (consultare qui). Ebbene, per ridurre la presenza di spine è necessario tenere sotto controllo la chioma. Una buona gestione, infatti, prevede l’eliminazione di tutti quei rami che non fruttificheranno mai e la gestione dei rami interni.

Tuttavia, non bisognerebbe spaventarsi di fronte alle spine, anzi sarebbe opportuno lasciarle dove sono.

Nel caso in cui possano creare problemi per via di bambini o animali si consiglia di rimuoverle a ridosso del ramo così che possa cicatrizzarsi.

