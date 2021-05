Quando si parla di pasta si apre un mondo. Già c’è la pasta fresca, quella che compriamo al pastificio o quella che riusciamo a fare a casa. Poi c’è la pasta ripiena, e in Italia di ripieni ne conosciamo decine se non centinaia. Inoltre, c’è la pasta al forno e le lasagne. Da Bologna ad Avellino, da Trento a Cefalù, tutti noi italiani siamo innamorati della pasta al forno, ripiena o delle lasagne.

Tuttavia, c’è una pasta che è di gran lunga quella più consumata: la pasta secca. In Italia il leader del mercato è sicuramente la Barilla, ma tutti noi conosciamo moltissime altre marche. Ognuno ha naturalmente la sua preferita, e Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo entrare in queste decisioni.

Abbiamo però dato, in questo articolo, un importante consiglio per scegliere la miglior pasta al supermercato a detta degli esperti. Oggi, però, vorremmo parlare di una tipologia di pasta che vediamo ogni volta che passiamo di fronte alla corsia della pasta.

Infatti, praticamente in ogni supermercato c’è la pasta che ha il marchio del supermercato stesso. Molto spesso, se non praticamente sempre, si tratta di una pasta che costa meno delle altre che hanno la propria marca. Ecco svelato il segreto che si nasconde dietro alla pasta con la marca del supermercato che costa meno.

Regole del supermercato

I supermercati seguono questa regola: cercano di vendere il più possibile a più persone possibili. E lo sappiamo bene che le persone sono diverse. Ce ne sono alcune che sono disposte a spendere un po’ di più o un po’ di meno per un bene. In questo caso, ci sono delle persone che sono disposte a spendere anche 5 euro per un pacchetto di pasta e altre 50 centesimi.

Qual è quindi la scelta migliore per il supermercato? Offrire dei prodotti che soddisfino tutte le scelte. La pasta che ha il marchio del supermercato è infatti una pasta prodotta non dal supermercato, ma da un pastificio che accetta di non mostrare il suo nome. Ecco svelato il segreto che si nasconde dietro alla pasta con la marca del supermercato che costa meno.