Oggi parleremo di come ottenere due risultati in un colpo solo. Tra le pulizie della casa sicuramente quella del bagno è la più scocciante. Ma la cura di questa stanza è davvero fondamentale. Come sappiamo oltre allo sporco dobbiamo combattere contro il calcare. A causa del grande uso di acqua si forma e si accumula su tutti i sanitari. Lavandini, vetri della doccia, fondo del wc sono le prime cose che ci vengono in mente se pensiamo a questo nemico. Ma ci sono anche dei luoghi più nascosti e a cui pensiamo meno dove si può annidare. Per questo scopriremo che è incredibile come questo prodotto efficacissimo che abbiamo in casa può eliminare il calcare dal bagno e risolverci anche questo problema.

Dove non si vede fa più danni

Il calcare non fa solo un danno estetico al nostro bagno. Può anche creare dei problemi dal punto di vista idraulico. Abbiamo già visto in quest’altro articolo come può bloccare l’acqua della doccia. Ma oggi ci concentreremo su un problema anche più importante. Stiamo parlando dello scarico del wc. Può succedere che l’acqua non scenda più quando scarichiamo. O anche che scenda senza fermarsi. In entrambi i casi non possiamo usare il wc normalmente. Spesso la causa di tutto questo è proprio il calcare. Infatti, si accumula dentro la cassa dello scarico e blocca il movimento del galleggiante. È proprio questo pezzo bloccato che non fa scaricare nel modo giusto. Allora sveleremo che è incredibile come questo prodotto efficacissimo che abbiamo in casa può eliminare il calcare dal bagno e risolverci anche questo problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Fa tutto da solo

Ciò che ci serve per combattere il calcare è l’aceto di mele. Lo possiamo usare in vari modi per le pulizie dai vetri ai lavandini. Ma anche per sistemare lo sciacquone del wc eliminando la causa del problema. Che sia dentro il muro o fuori, apriamo la cassa che contiene l’acqua dello scarico. Chiudiamo l’acqua in entrata. E chiudiamo anche lo sbocco dello scarico. A questo punto la cassa sarà vuota. Versiamo l’aceto di mele fino quasi all’orlo della cassa. Lasciamolo agire anche per tutta la notte. L’aceto eliminerà tutto il calcare. Compreso quello che bloccava il galleggiante. Ecco che allora avremmo risolto il problema dello scarico del wc.