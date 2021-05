In questo ultimo periodo abbiamo dedicato molto tempo alle serie TV. Un po’ perché è la nostra passione, un po’ perché costretti in casa, ci teniamo sempre aggiornati con questo piacevole hobby.

Guardare Netflix o Amazon Prime Video ci rilassa e ci dà un ulteriore spunto per chiacchierare con i nostri amici.

Ci confrontiamo sulle serie appena uscite, consigliamo le nostre preferite e suggeriamo di continuare a guardarle anche quando non ci prendono sin da subito.

Possiamo quasi considerarci degli esperti in materia. Conosciamo ormai ogni dettaglio della storia dei vari personaggi o degli attori che li interpretano.

Capita spesso che le nostre serie tv preferite siano anche datate. Se ne abbiamo trovata una che ci ha divertito ma anche emozionato, torneremo più volte a guardarla.

Proprio come succede ormai da anni con una famosissima serie tv americana! Amata soprattutto dai più giovani, dal 2007 continua a fare ancora milioni di ascolti.

Scopriamola insieme.

Ecco svelato il motivo per cui questa esilarante serie tv continua ad incantare milioni di fan su Netflix ed Amazon Prime Video

Ovviamente stiamo parlando di “The Big Bang Theory”, serie statunitense andata in onda dal 2007 al 2019.

Con ben 12 stagioni, questa sitcom ha incollato alla TV, prima, e su Netflix poi, un’intera generazione. Grazie al genio di Chuck Lorre, uno dei due ideatori, siamo approdati al mondo dei più eccentrici nerd.

Divisi tra lavoro e passioni come fumetti, supereroi e giochi di ruolo, vivono allegramente la loro giovane vita. Ma quando la straordinaria ragazza della porta accanto entrerà nelle loro vita, la solita routine cambierà in meglio.

Noteremo come questi 4 ragazzi passeranno dalla più comune vita da nerd ai migliori successi professionali e non. Ed episodio dopo episodio, ci affezioneremo a loro ed alle loro storie. Anche d’amore!

In ogni caso troveremo sempre piacevole e divertente passare il tempo con loro e con le loro pazzesche manie.

Finiremo per sentirli vicini come dei veri amici e rispecchieremo in loro le nostre esperienze.

Ecco svelato il motivo per cui questa esilarante serie tv continua ad incantare milioni di fan su Netflix ed Amazon Prime Video. Noi ci sentiamo uno di loro.

Tutti noi possiamo ritrovarci in un personaggio

Guardando questa sitcom, ci capiterà sicuramente, di ritrovarci almeno in uno dei personaggi principali.

Tutti noi abbiamo dovuto imparare a stare al mondo, relazionarci con persone nuove e abbiamo capito che farlo in totale serenità ci permette di affrontare la nostra quotidianità al meglio.

Da loro possiamo imparare molto a livello scientifico ma sicuramente ci aiuteranno anche ad uscire dal nostro guscio. Li ricorderemo sempre con affetto, come dei veri amici. E resteranno sempre nel nostro cuore.

