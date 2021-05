Chissà quante volte avremmo avuto bisogno di qualche soldino in più per le spese universitarie di nostro figlio o semplicemente per acquistare una nuova auto. Ma l’idea di recarci in banca o presso qualsiasi altro istituto finanziario, ci scoraggiava. Al solo pensiero dei mille incartamenti, di tutta la documentazione da produrre, nonché degli interessi elevati dei bolli della solita assicurazione propinata, rinunciavamo. Tuttavia, la soluzione è a portata di mano, anzi a portata di click. Infatti, ecco la sorprendente novità per avere velocemente un prestito fino a 50.000 euro direttamente da altre persone senza rivolgersi alla banca.

Noi di ProiezionidiBorsa, illustriamo brevemente, ai Lettori questa novità che sta prendendo sempre più forma negli ultimi tempi, soprattutto a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. Infatti chi ha avuto necessità di un prestito con pochi semplici click da casa ha potuto ottenere un prestito a costi notevolmente concorrenziali.

Una comunità di persone che investe in persone

La portata del cambiamento in atto sta nella circostanza che chi presta i soldi è una persona. O meglio, una comunità di persone che investe in persone!

Si chiamano piattaforme di social lending che hanno l’obiettivo di mettere in contatto chi ha la necessità di un prestito e chi invece ha liquidità da investire. Di queste piattaforme ce ne sono diverse in Europa ed alcune anche in Italia. Il fenomeno sta aumentando in modo strepitoso in considerazione dei diversi milioni di euro erogati nel 2020.

Come funziona? Beh basta iscriversi in una delle piattaforme e avviare la richiesta allegando i documenti fiscali e di reddito. Poi la piattaforma li analizza e dà un valore in base al rischio a quella posizione. Una volta approvato, la piattaforma lo mette sul proprio mercato come se fosse in una vetrina per chi vuole investire. In genere per rendere veloce il prestito è la stessa piattaforma P2P che anticipa i soldi in attesa della chiusura dell’investimento.

Dall’altra parte, chi vuole investire avrà occasioni di rendimenti tanto elevati quanto più il prestito è rischioso. Infatti sulla base della valutazione descritta in precedenza si attribuisce un tasso di interesse al prestito. Questo tasso viene ribaltato all’investitore ogni mese. Attenzione, però, perché si consiglia sempre di controllare l’autorizzazione di Banca d’Italia. Poi, sarà utile leggere in pochi minuti la guida predisposta della stessa Banca d’Italia.

