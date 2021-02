Ecco svelato il motivo del perchè la lampada di sale perde acqua

Il sale dell’Himalaya è uno degli ingredienti più ricercati al mondo, sia dal punto di vista nutrizionale, che per la salute olistica. Grazie ad esso è possibile creare le famose lampade di sale che offrono molteplici benefici. Non è inusuale trovarle nelle case, negli uffici, negli ambienti che frequentiamo. Possiamo trovarle ad esempio nei centri benessere, saloni di parrucchieri, ristoranti ed altri ancora.

Questo perchè aiutano a migliorare la qualità dell’aria naturale nell’ambiente in cui si trovano e a ridurre la presenza di batteri e di agenti irritanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Inoltre le lampade di sale risultano molto belle esteticamente e spesso sono usate come parte dell’arredamento di un determinato locale.

Per via delle loro sfumature cromatiche esse possono anche essere utilizzate nella terapia del colore, la cromoterapia. Visti alcuni dei benefici che essa apporta, con questo articolo oggi si intende spiegare come mai alcune volte la nostra lampada di sale perde acqua.

Lampada che suda

Non allarmiamoci se la nostra lampada di sale perde acqua anzi questo è indice del fatto che essa sta funzionando bene e a dovere.

Durante i periodi umidi ricordiamo che la nostra lampada ha la caratteristica di assorbire l’umidità dell’ambiente in cui si trova.

Dunque se la nostra lampada di sale “suda”, ciò significa che è stata posizionata in un ambiente saturo di umidità.

Ecco svelato il motivo del perchè la nostra lampada di sale perde acqua. La lampada di sale infatti tende a rilasciare l’umidità che ha accumulato.

Questo effetto risulta maggiore se la nostra lampada subisce sbalzi di temperatura o di umidità.

Un modo per far evaporare l’acqua in eccesso che è stata trattenuta dalla nostra lampada è quella di tenerla accesa qualche ora.

In questo modo la nostra lampada potrà risultare asciutta. Inoltre, farà bene anche a coloro che si trovano vicino ad essa.

Per proteggere le superfici consigliamo inoltre di posizionare una tovaglietta sotto la nostra lampada di sale.

Ecco svelato il motivo del perchè la nostra lampada di sale perde acqua.