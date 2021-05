Ecco svelato il metodo per rimuovere i graffi dagli specchi e dai vetri con poca fatica e per riaverli come nuovi

Sempre più popolari ed amate, le grandi ed ampie vetrate che danno sull’esterno sono sempre più spesso presenti nelle nostre case. Infatti, avere un’abitazione ricca di vetrate e di specchi aiuta moltissimo a far apparire ancora più grande e luminosa la casa.

Luminosa, perché permette alla luce da fuori di illuminare l’interno dell’abitazione, il che è ottimo anche per la salute delle nostre amate piante. Grande grazie al fatto che gli specchi, riflettendo la stanza, la faranno apparire di dimensioni maggiori.

Tuttavia, su queste superfici sono particolarmente evidenti lo sporco e le macchie. Infatti, anche solo una macchiolina o un alone risaltano molto più su uno specchio o su una vetrata piuttosto che su altri parti della casa.

Ancora peggio, e chi ha figli capirà perfettamente, a volte ci si ritrova con delle magnifiche vetrate rovinate da graffi, ma c’è una soluzione! Continuando a leggere, vedrete svelato il metodo per rimuovere i graffi dagli specchi e dai vetri con poca fatica e per riaverli come nuovi.

L’alleato perfetto per rimuovere i graffi superficiali

Se il graffio è piccolo e superficiale, sarà sufficiente usare del dentifricio. Infatti, mettendone un po’ su un panno in microfibra e strofinando delicatamente il graffio, questo dovrebbe svanire. Se non bastasse, allora si può provare a lasciar agire per almeno un paio d’ore il dentifricio sulla superficie danneggiata e poi rimuoverlo.

Anche la pasta per lucidare i gioielli è molto valida per riparare graffietti superficiali. Basterà applicarla sul danno, sfregare delicatamente e poi risciacquare con un po’ di ammoniaca diluita in acqua abbondante. La scelta di quale usare dipende semplicemente da cosa si ha a disposizione in casa.

In entrambi i casi, per essere sicuri che l’effetto sia quello desiderato, sarà sufficiente sciacquare con acqua il vetro e osservare.

Ecco svelato il metodo per rimuovere i graffi superficiali dai vetri e dagli specchi con poca fatica e per riaverli come nuovi.

Graffi profondi: meglio chiedere ad un esperto

Se la situazione è più grave, questi trucchetti possono non bastare. Purtroppo, a questo punto le scelte sono due: tenere lo specchio così, o chiedere aiuto ad uno specialista.

Lo specialista sarà in grado di valutare la situazione e di consigliare se si possa o meno aggiustare il vetro, e a quale prezzo, per poter decidere se convenga o meno farlo.

Ecco, quindi, quali sono le alternative per affrontare uno specchio rigato e rovinato, e le principali possibilità per rimediare.