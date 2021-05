Cambiano le stagioni e con queste non cambia solo il nostro vestiario o il nostro umore ma anche i cibi che portiamo a tavola. La differenza si nota subito, dopo l’inverno con zuppe e risotti preferiamo delle insalate leggere, delle paste fredde e dei dolci meno elaborati.

Proprio la produzione di dolci nel periodo estivo prevede la creazione di torte o dolcetti più leggeri, ma pur sempre gustosi e colorati. Possiamo dire che è questa la cheesecake dell’estate leggera e gustosa che sta facendo impazzire tutti i golosi del dolce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa torta è realizzabile in più varianti: dal semplice cioccolato, al caramello, passando poi alla fragola o al mojito. Qui, invece, utilizziamo la macedonia di frutta per rendere la nostra cheesecake unica.

Ingredienti della cheesecake alla macedonia

Durante le giornate calde estive, l’ideale è mangiare un dolce che sia fresco e che non appesantisca troppo lo stomaco. Questo è il caso della cheesecake alla macedonia.

Noteremo che il procedimento è molto semplice e non avremo bisogno di forno per poterla preparare, adesso elenchiamo gli ingredienti per poter procedere.

Per la base:

200 gr di biscotti sbriciolati di tipo digestive;

100 gr di burro fuso.

Per la farcia:

500 gr di formaggio di tipo spalmabile;

150 gr di zucchero a velo;

250 ml di panna per dolci non necessariamente già zuccherata;

1 bustina di estratto di vaniglia;

10 gr di gelatina in fogli.

Per guarnire:

macedonia di frutta di stagione banane, fragole, kiwi, pesche, cantalupo, uva q.b.

Procedimento

Iniziamo con il preparare la base della cheesecake, in una ciotola amalgamiamo per bene i biscotti già tritati con il burro fuso. Fatto questo, trasferiamo poi il composto direttamente in una teglia a cerniera di diametro 20 cm. Per rendere più compatto il tutto consigliamo di distribuirlo inizialmente con il palmo della mano e successivamente con il dorso di un cucchiaio. Adesso riponiamo in frigo e lavoriamo sulla farcia.

In un contenitore teniamo a mollo la gelatina per circa 10 minuti e trascorso questo tempo uniamola alla panna in un pentolino. Questa non dev’essere consumata tutta ma solo 50 ml, va riscaldata su fiamma dolce fino a che la gelatina non sarà sciolta.

In una ciotola nel frattempo mettiamo tutti gli ingredienti per la farcia e amalgamiamoli con uno sbattitore elettrico. Non appena il composto sarà omogeneo versiamo poi la gelatina sciolta e mescoliamo nuovamente. Adesso trasferiamo tutto sulla base che avevamo riposto in frigo. Lasciamo in posa per almeno 4 ore, di solito si consiglia di fare la cheesecake la notte prima.

Ultimi passaggi per completare la cheecake dell’estate

Per chi lo gradisce, è possibile anche creare una salsa per guarnire la torta che può essere a base di kiwi o con il frutto che più preferiamo.

Nel caso del kiwi prendiamone 3, puliamoli accuratamente e successivamente frulliamoli. Possiamo aggiungere un paio di cucchiai di zucchero a velo oppure il succo di limone.

Passaggio importante è quello di ammollare la gelatina e unirla al frullato di kiwi. Fatto ciò non appena la torta sarà pronta possiamo versare la nostra salsa a base di kiwi.

Riponiamo poi in frigo la torta e dedichiamoci a tagliare e pulire la frutta di stagione che abbiamo scelto per guarnire la nostra cheesecake. Possiamo scegliere tra mele, pesche, uva, kiwi, cantalupo e tanto altro, seguendo il nostro gusto personale. Aggiungiamo qualche goccia di limone così da non annerire la frutta tagliata. Dedichiamoci alla frutta quando la cheesecake sarà perfettamente rassodata. Non appena lo sarà, iniziamo a guarnirla versando anche sopra la salsa eventualmente rimasta.

Se intendiamo consumarla in più giorni, consigliamo di spennellare la frutta con della salsa di gelatina, cosicché possa restare fresca e colorata.

È questa la cheesecake dell’estate leggera e gustosa che sta facendo impazzire tutti i golosi del dolce.