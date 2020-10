Il titolo sembra strano, e potremmo chiederci se sia conveniente o no fare questo? In effetti ascoltare una conversazione sarebbe lecito, ma non si potrebbe invece registrare la telefonata. Sebbene esistano alcune eccezioni. Resta il fatto che, comunque, bisogna avere sempre un motivo per farlo. Se qualcuno avesse necessità ecco svelato come ascoltare ciò che dice al cellulare un’altra persona.

Chi potrebbe essere interessato

In genere sono i servizi segreti che ascoltano le conversazioni degli altri per motivi naturalmente top secret. Ma ci sono altre persone che forse vorrebbero ben sapere cosa in quel momento si stia dicendo ad un certo numero di telefono. Per esempio un marito geloso, oppure il capo in una trattativa importante, la mamma sul cellulare del figlio, un’agenzia d’investigazione privata a nome di un cliente. Allora vediamo come tecnicamente sia possibile.

Alcune App d’ascolto

In effetti direttamente dal nostro telefono non sarebbe possibile a meno che non fossimo noi a chiamare. Per ascoltare cosa si dice sull’altro telefono bisogna far ricorso a delle applicazioni che ci permettono di farlo.

Le app con cui possiamo agire sono diverse. Ci sono le versioni gratuite, limitate nelle funzionalità, ma ci sono anche le versioni a pagamento, che ci permettono un’azione maggiore. Ecco le App più note: Call Record, MySpy, FlexySpy e Spyrix.

Ecco svelato come ascoltare ciò che dice al cellulare un’altra persona. Diverse funzionalità

Queste App hanno diverse capacità, ma innanzitutto devono essere caricate sul cellulare di chi vogliamo ascoltare. Se di nostro figlio, allora si scarica una di queste App e poi questa si collega al nostro telefono, inviandoci diverse informazioni.

Fra le informazioni che possiamo captare, ci sono le conversazioni telefoniche, i messaggi e le chat di Facebook e Whats Up, le foto fatte sul cellulare e i video scaricati. Insomma queste App svolgono bene il loro lavoro.

Osservazioni in merito

Bisogna sempre considerare se valga effettivamente la pena ascoltare gli altri a loro insaputa. Pur a ragione, entrare nella vita personale di un individuo, significa violare uno spazio riservato e per alcuni anche sacro. D’altra parte, al di là delle situazioni, anche noi forse non vorremmo essere spiati.