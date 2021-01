Eliminare la peluria del viso con questo metodo fai da te

I peli sul viso sono assolutamente normali, ma un loro aumento improvviso può creare disagio e preoccupazione.

Una peluria considerata anormale in quantità ed evidenza potrebbe essere il segnale di una disfunzione ormonale. Pertanto, prima di ricorrere a metodi chimici o prettamente estetici, è il caso di rivolgersi ad un endocrinologo.

In questi casi più gravi, infatti, si cerca di risolvere il problema dall’interno, cioè assumendo degli appositi farmaci.

Scongiurato il disturbo dal punto di vista medico, si può pensare a risolverlo sotto il profilo estetico.

Un rimedio “imperfetto”

Il primo rimedio a cui tante donne ricorrono è il laser. Come la luce pulsata, anche il laser permette l’eliminazione permanente del pelo e ne impedisce la ricrescita.

Tuttavia, non sempre è possibile avvalersi di questo metodo per motivi di diverso genere, tra cui quello economico. Le sedute di laser, infatti, sono assai costose e non tutte (o tutti) possono permettersele.

Senza contare il suo possibile effetto irritante sulle pelli sensibili. Ecco perché il laser può definirsi un rimedio “imperfetto”.

Per non parlare poi…

Per non parlare poi del rasoio. Sia mai! Questo metodo (se così vogliamo definirlo) è apparentemente veloce, economico ed efficace, ma nasconde le peggiori insidie. Radendo il viso, si rischia di creare l’antiestetico effetto barba e peggiorare notevolmente la situazione.

Eliminare la peluria del viso con questo metodo naturale

Preso atto dei rimedi a cui si sconsiglia di ricorrere, noi della Redazione suggeriamo quello che riteniamo il metodo migliore ed efficace: la ceretta araba.

Questo particolare tipo di cera si prepara in casa ed è semplicissimo. Basta prendere mezzo bicchiere di zucchero, un bicchiere d’acqua, mezzo limone, un cucchiaio di sale e due cucchiai di miele.

Innanzitutto, facciamo sciogliere lo zucchero e l’acqua in un pentolino. Una volta che il composto diventa dorato, aggiungiamo il mezzo limone ed il miele per renderlo più morbido. A questo punto, immergiamolo in acqua fredda e appena si intiepidisce lavoriamolo con le mani. Dovrà diventare una pallina da stendere sul viso e strappare dal basso verso l’alto senza l’ausilio delle comuni strisce di carta.

Eliminare la peluria del viso con questo metodo naturale è facile, economico e delicato. Provare per credere.