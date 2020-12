Quando parliamo di Oroscopo, andiamo a trattare un argomento sempre molto soggettivo e in grado di dar adito a profonde discussioni. La nostra attenzione e quella dei nostri Esperti vogliono invece focalizzarsi sull’Oroscopo cinese. Molti, infatti, lo trovano più preciso e più affidabile, magari semplicemente per l’abbinamento dell’anno di nascita all’animale di riferimento. È un Oroscopo sicuramente più particolare di quello tradizionale, anche perché va ad analizzare i cosiddetti “quattro pilastri del nostro destino” che si rifanno all’ora esatta della nostra nascita. Ecco quale sarà per l’oroscopo cinese l’animale più fortunato del 2021, analizzando da vicino i prossimi 12 mesi.

La tabella degli animali

La prima differenza che viene all’occhio, spulciando nell’Oroscopo cinese, è la tabella, a cui rimandiamo, degli anni di nascita dal 1900 a oggi. In base al nostro anno di nascita, apparteniamo a un animale del Regno zodiacale cinese. Nel contempo, però, ricordiamo che il calendario cinese inizia la prima settimana di febbraio. Se, quindi siamo nati prima, dobbiamo abbinare il nostro animale all’anno precedente. Giusto, per capire questo mondo così affascinante, vediamo brevemente una caratteristica per ogni animale:

il topo è ambizioso;

il drago è romantico;

la scimmia è intelligente;

il bue è onesto;

il serpente è affascinante;

il gallo è brillante;

la tigre è coraggiosa;

il cavallo è gentile;

il cane è leale;

il coniglio è sensibile;

la capra, o pecora è affettuosa;

il maiale è tollerante.

Sono ovviamente caratteristiche da prendere con il giusto spirito per rivedersi in queste virtù.

Il 2021

Ecco quale sarà per l’oroscopo cinese l’animale più fortunato del 2021, dopo aver introdotto le caratteristiche principali:

topo, drago, cane e scimmia.

Quindi, non ci sarà un solo segno fortunato, o meglio un animale baciato dalla fortuna, ma ben quattro. Andiamo, a vedere nella tabella delle date di nascita, se apparteniamo a uno di questi quattro. Ma, a differenza della lettura dei nostri astri, il 2021, secondo le stelle cinesi, porterà dei cambiamenti epocali. E, a guidare questi stravolgimenti, sarà un topo bianco, con la collaborazione di un cane e di un drago, così potente da cambiare l’effetto delle leggi cosmiche.

Approfondimento

L’errore da non commettere mai quando usciamo in passeggiata col cane