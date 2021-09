Durante l’estate abbiamo sicuramente rispolverato il piatto che consideriamo per antonomasia il nostro alleato di benessere: l’insalata. Una bella insalatona è quello che di meglio c’è per andare incontro alla dieta, almeno questo è quello che crediamo: bisogna comunque scegliere i giusti ingredienti. L’unico problema è che talvolta ci scontriamo con la dura realtà dei fatti: l’insalata fa bene, me è anche buona? Ci sorprenderà sapere che anche per preparare un piatto semplice come l’insalata bisogna adottare alcune accortezze. In particolare, basta evitare questi piccoli errori e una banale insalata diventa un piatto gustoso oltre che salutare. Vediamo passo dopo passo cosa fare in cucina per massimizzare il risultato della nostra insalata.

Tra tutti gli errori che possiamo fare nella preparazione dell’insalata, ce ne sono alcuni più macroscopici di altri. Questi errori hanno quasi tutti a che fare con l’ingrediente principale: le foglie dell’insalata.

Il primo errore che comprometterà la riuscita della nostra insalata è trascurare il risciacquo delle foglie. Specialmente se l’insalata viene dall’orto (sempre meglio) dobbiamo lavare le foglie con cura per non rischiare di lasciare residui di terra. Questi residui, oltre a essere pericolosi, sono anche dannosi per il sapore.

Altro errore non asciugare le foglie con cura. Mangiare un’insalata con le foglie ancora umide è una delle sensazioni più sgradevoli per il nostro palato.

La cosa migliore da fare, a tal proposito, è usare una centrifuga. Se non l’abbiamo, però, possiamo mettere le foglie lavate in una busta e far roteare l’insalata per qualche giro. Poi, asciughiamola ulteriormente con un panno.

Errori del condimento

Veniamo adesso agli errori che hanno a che fare con il condimento dell’insalata. Il primo errore che molti commettono è eccedere con il sale. A parte che una dose eccessiva di sale fa male alla pressione e alla ritenzione idrica, salare all’eccesso equivale a rovinare il piatto. Per aggirare il problema, possiamo usare il gomasio al posto del sale.

Altro errore comune è mettere tutti gli ingredienti insieme. Per una riuscita eccellente, mettiamo prima gli ingredienti più leggeri, poi i più pesanti. Questo perché i più pesanti tendono ad accumularsi sul fondo, non amalgamandosi bene con il resto. Infine, mescoliamo, ma non con troppa energia. Il risultato sarà un piatto non solo salutare, ma anche gradevole al palato, che ci invoglierà a rispettare la dieta più spesso.

