Gli italiani sono conosciuti in tutto il mondo anche e soprattutto per la tavola.

Con questo s’intendono i tanti e ottimi cibi regionali, le varie e famosissime ricette tipiche ma anche la dieta mediterranea.

Gli italiani, poi, amano così tanto la tavola da fare del pasto un momento unico, di convivialità e scambio affettivo, anche con pochissimo tempo a disposizione.

E sono, inoltre, proprio gli italiani ad aver lanciato una nuova moda culinaria.

Era il lontano 2010 quando si diffondeva, tra le 18 e le 20, l’amatissima apericena.

In questo articolo scopriremo non solo qual è l’apericena più autentica ma anche quali sono le idee più originali.

Ma, soprattutto, presenteremo una ricetta unica, qualcosa che forse pochi pensano di fare per rendere sorprendente questo sostituto della cena.

Quella tradizionale

Partiamo comunque dalla tradizione e dalle basi.

L’apericena è ormai una diffusissima tipologia di pasto, consumato dalle 18 alle 20, che spesso sostituisce la cena.

È di più di un semplice aperitivo ma meno corposa e impegnativa della cena stessa.

È un insieme di stuzzichini vari e finger food disposti su taglieri giganti: patatine, tramezzini, panini, salumi e formaggi.

Solitamente c’è anche un primo a base di pasta, riso o cous cous.

Fare a casa un’apericena è possibile e non è molto difficile anche se bisogna predisporre una consistente varietà di cibo per ogni commensale.

Se si decidesse di prepararlo, per stupire gli ospiti si potrebbero proporre degli abbinamenti con frutta di stagione, salumi e formaggi, come i fichi ripieni.

Se invece invitassimo degli amici vegetariani o vegani, si potrebbero preparare dei taglieri con stufato di verdure, insalata di legumi e frittatine gourmet con farina di ceci.

Pochi pensano di farlo ma questa è un’idea unica e sfiziosa per un’apericena sorprendente

Non esiste, quindi, un’unica tipologia di apericena ma ci sono varianti per tutti i gusti ed esigenze.

Tuttavia, per lasciare davvero gli invitati a bocca aperta c’è un’idea unica e stuzzicante da mettere in tavola.

Si tratta della pasta chips, uno sfizioso antipastino in cui la pasta prende il posto delle patatine, croccantissimo, gustoso e in più non fritto.

È un qualcosa che forse nessuno penserebbe di fare perché per molti le patatine sono insostituibili e la pasta è tradizionalmente un primo.

Vediamo, allora, cosa occorre per realizzare questa ricetta perfetta per chi vuole sperimentare:

della pasta del formato preferito, anche se si consiglia di usarne uno corto come le ruote;

del pesto fatto con basilico, olio, parmigiano e pinoli;

parmigiano grattugiato.

Il procedimento è molto semplice.

Per prima cosa bisogna cuocere la pasta lasciandola al dente e, dopo averla scolata, mescolarla con il pesto.

Poi, disporla su di una teglia rivestita di carta forno, spolverarla con il parmigiano e infornarla a 170 gradi per 20 minuti.

In alternativa si può cuocere la pasta chips nella friggitrice ad aria per 10 minuti a 200 gradi.

In ogni caso, la pasta deve risultare ben asciutta, croccante ma non eccessivamente bruciacchiata.

Infine, servire la pasta chips fredda e accompagnata dalla nostra salsa preferita.

