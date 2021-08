La focaccia è uno dei prodotti tipici della cucina italiana e uno tra i più amati di sempre. Ne esistono moltissime varietà, dalla focaccia classica a quelle farcite con prosciutto e formaggio o con altri ingredienti. Una delle varietà meno conosciute ma che di recente sta ottenendo sempre più successo è la focaccia verde agli spinaci.

Oltre che essere bella e curiosamente colorata, la focaccia verde agli spinaci è ricca di benefici, quelli degli spinaci. Vediamo quindi come prepararla.

Tanto gusto e bontà con questa ricetta piena di colore che sembra uscita da una favola

La focaccia verde agli spinaci è una ricetta molto originale che unisce il gusto della focaccia con i benefici e la bontà di questa verdura. Infatti, gli spinaci sono delle verdure ipocaloriche che contengono solamente 25 calorie ogni 100 grammi. Sono ricchi di ferro, vitamina A, C, E, K, acido folico e sali minerali. Per cui, sono ottimi per contrastare i radicali liberi agendo da antiossidanti e antitumorali, grazie al contenuto di vitamine A e C, carotenoidi e magnesio.

Per cui, con questa ricetta sarà possibile gustarsi una deliziosa focaccia e fare un buon gesto per la nostra salute.

Ingredienti

400 gr farina 0;

250 ml acqua;

150 ml olio evo;

10 gr sale;

5 gr lievito di birra fresco;

130 gr spinaci lessi e frullati.

Procedimento

Per preparare la focaccia verde agli spinaci, cominciare unendo in una ciotola 150 ml d’acqua, 2 grammi di lievito e 150 gr di farina. Dopo aver amalgamato per bene gli ingredienti, riporre in forno e lasciar lievitare per circa 3 ore.

Poi, in una ciotola versare i restanti 100 ml di acqua e 3 grammi di lievito e mescolare. In seguito, aggiungere gli spinaci e i restanti 250 gr di farina. Dopo aver mescolato, aggiungere l’impasto lievitato della prima ciotola e unire i composti. Si consiglia di aspettare 15 minuti se l’impasto fosse troppo appiccicoso.

Successivamente, aggiungere il sale e l’olio ed impastare fino ad ottenere un panetto compatto, che dovrà lievitare per un’altra ora. Ora, stendere l’impasto su una teglia oliata e far lievitare coperta per 3 ore. Poi, aggiungere un filo d’olio e affondare le dita nell’impasto per fare delle fossette.

Infine, cuocere a 250 °C per 20-25 minuti in forno statico preriscaldato.

Come assaporare questa bontà

Questa ricetta piena di colore che sembra uscita da una favola riempirà la tavola di tanto gusto e bontà. La focaccia verde agli spinaci è ottima da mangiare da sola, oppure accompagnata con della scamorza e dei pomodorini. Inoltre, è anche possibile farcirla a piacere.

La focaccia si conserva per 2 giorni, ma per farla durare più a lungo si consiglia di dimezzare la quantità di lievito e di allungare i tempi di lievitazione.