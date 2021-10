Sono mesi che ormai si va in palestra e, nonostante tutti gli sforzi e le energie impiegate, non notiamo alcun risultato soddisfacente? Anzi, invece che dimagrire e definire ci si vede più “rotondi” di prima? Come mai i nostri sforzi non vengono ricompensati? Sicuramente stiamo sbagliando qualcosa, ma cosa? Ecco spiegato, in questo articolo, perché ingrassiamo nonostante un allenamento continuo e costante

Il riposo conta eccome!

Uno dei motivi per cui non vediamo raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, è sicuramente dovuto dal pensiero errato: “più faccio, più raggiungo”. Non è affatto così, il nostro corpo necessità di periodi di riposo, più o meno lunghi, a seconda della preparazione fisica.

Se abbiamo cominciato da poco è opportuno iniziare con un massimo di 2 volte a settimana, per il primo periodo, senza strafare. Questo aiuterà il nostro fisico ad abituarsi a nuovi sforzi e nuovi stimoli. Aumentando, nelle settimane successive, in modo sempre graduale favorirà l’adattamento del nostro corpo all’attività praticata.

Ecco spiegato perché ingrassiamo nonostante un allenamento continuo e costante

Quando sovraccarichiamo i muscoli e facciamo sforzi intensi, il nostro fisico ne risente, soprattutto se non allenato correttamente e abituato a ritmi frenetici. Spesso succede che dopo un allenamento particolarmente energico passa la fame.

Questo accade perché il nostro organismo rilascia una serie di ormoni, tra i quali anche l’adrenalina, che fanno passare il senso di fame e appetito. L’assenza di fame dura per pochi minuti, ma il nostro pensiero è: “se non ho fame, meglio, almeno dimagrisco”. Questo pensiero è sbagliato, perché il nostro corpo ha bisogno di reintegrare con il cibo le energie perse.

Cosa succede quindi? Passato l’effetto il nostro appetito aumenta drasticamente e l’errore più grande che si può fare è quello di mangiare abbuffandosi senza tener conto di ciò che stiamo “ingurgitando”. È proprio per questo che ingrassiamo nonostante un allenamento continuo e costante.

“Il fisico si crea prima a tavola, poi in palestra”

Mangiare prodotti a base di carboidrati a lento rilascio come legumi, patate lesse, cereali integrali, integrandoli a proteine e verdure favorirà lo sviluppo dei muscoli. Creare piatti sfiziosi bilanciando questi tre essenziali fattori è molto semplice. Di alternative ce ne sono tante, con un po’ di fantasia si potranno creare deliziose portate o addirittura dei rapidi ma gustosissimi piatti unici. Nel breve periodo si potrà constatare quanto una corretta alimentazione, senza dover patire la fame, porterà a risultati impensabili.

È quindi opportuno, se si vogliono raggiungere dei risultati soddisfacenti, farsi consigliare da un medico nutrizionista. Costui, in relazione ai nostri obiettivi, saprà indirizzarci, nel migliore dei modi, verso ciò che serve al nostro organismo per reintegrare le energie perse. Fare attenzione a ciò che mangiamo è la cosa principale per vedere sin da subito degli ottimi risultati.